तेजपुर यूनिवर्सिटी विवाद: वरिष्ठतम संकाय सदस्य ने खुद ही कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार संभाला

प्रो. ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार संभाल लिया ( ETV Bharat )

तेजपुर (असम) : असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में नाटकीय घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को वरिष्ठतम संकाय सदस्य ने खुद ही कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया. बता दें कि यूनिवर्सिटी पिछले सात दिन से पूरी तरह बंद है, जहां सितंबर के मध्य से भ्रष्टाचार के आरोप में कुलपति शंभू नाथ सिंह के खिलाफ आंदोलन जारी है. सिंह ने गुरुवार दोपहर प्रबंधन बोर्ड (BOM) की बैठक बुलाकर जनसंचार विभाग के प्रोफेसर जोया चक्रवर्ती को प्रो-वाइस चांसलर नियुक्त किया था. हालांकि चक्रवर्ती ने नियुक्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे तेजपुर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड फोरम (TUUF) ने असम के सोनितपुर में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया. फिलहाल यूनिवर्सिटी में कामकाज 29 नवंबर से बंद है. वहीं प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के आरोपों में सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं. गुरुवार को देर रात सभी यूनिवर्सिटी समुदाय की बैठक हुई, जिसमें तेजपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम,1993 को स्वत: लागू करने का फैसला लिया गया. इसके बाद यूनिवर्सिटी के वरिष्ठतम संकाय सदस्य ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक कुलपति का पदभार संभाल लिया. इसको लेकर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भट्टाचार्य ने इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उन्हें नए घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया.