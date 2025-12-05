ETV Bharat / bharat

तेजपुर यूनिवर्सिटी विवाद: वरिष्ठतम संकाय सदस्य ने खुद ही कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार संभाला

असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रो.ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने खुद ही कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार संभाल लिया.

Prof. Dhruv Kumar Bhattacharya assumed charge as Acting Vice Chancellor
प्रो. ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने कार्यवाहक कुलपति का कार्यभार संभाल लिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तेजपुर (असम) : असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में नाटकीय घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को वरिष्ठतम संकाय सदस्य ने खुद ही कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया.

बता दें कि यूनिवर्सिटी पिछले सात दिन से पूरी तरह बंद है, जहां सितंबर के मध्य से भ्रष्टाचार के आरोप में कुलपति शंभू नाथ सिंह के खिलाफ आंदोलन जारी है. सिंह ने गुरुवार दोपहर प्रबंधन बोर्ड (BOM) की बैठक बुलाकर जनसंचार विभाग के प्रोफेसर जोया चक्रवर्ती को प्रो-वाइस चांसलर नियुक्त किया था.

हालांकि चक्रवर्ती ने नियुक्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे तेजपुर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड फोरम (TUUF) ने असम के सोनितपुर में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया.

फिलहाल यूनिवर्सिटी में कामकाज 29 नवंबर से बंद है. वहीं प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के आरोपों में सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं. गुरुवार को देर रात सभी यूनिवर्सिटी समुदाय की बैठक हुई, जिसमें तेजपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम,1993 को स्वत: लागू करने का फैसला लिया गया.

इसके बाद यूनिवर्सिटी के वरिष्ठतम संकाय सदस्य ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक कुलपति का पदभार संभाल लिया. इसको लेकर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भट्टाचार्य ने इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उन्हें नए घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया.

इस बारे में एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा, “हम विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्रालय से किसी सकारात्मक कदम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह मूक दर्शक बना रहा. वास्तव में, अधिकारियों ने कुलपति सिंह के साथ मिलीभगत करके एक गंदी चाल चली और कल एक प्रो-वीसी नियुक्त कर दिया.”

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी समुदाय सिंह को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है, और चूंकि वह लगभग तीन महीने से कैंपस में नहीं हैं, इसलिए अधिनियम के अनुसार एक कार्यवाहक कुलपति ने पदभार संभाल लिया.

बताया जाता है कि कुलपति 22 सितंबर को विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ तीखी बहस और हंगामे के बाद से अनुपस्थित हैं. वहीं प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद से कम से कम 11 संकाय सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी या तो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं या यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं.

गौरतलब है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में सितंबर के मध्य से स्थिति तनावपूर्ण है जब छात्रों ने कुलपति और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गायक जुबिन गर्ग के निधन के बाद उनके प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया, जबकि राज्य में उनके निधन का शोक मनाया जा रहा था.

ये भी पढ़ें- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्जीवाड़ाः 81 लाख की फर्जी एफडी जमा कर ले लिया ठेका

TAGGED:

PROFESSOR DHRUBA KUMAR BHATTACHARYA
ACTING VICE CHANCELLOR OF TU
TEZPUR UNIVERSITY CONTROVERSY
तेजपुर यूनिवर्सिटी विवाद
TEZPUR UNIVERSITY ASSAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.