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हिमांशु के घर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी और सरयू राय, परिजनों का आरोप- बिना जानकारी दिए कराया गया पोस्टमार्टम

हिमांशु के घर पर मौजूद आला अधिकारी और सरयू राय ( Etv Bharat )

सरायकेला: बिष्टुपुर के 'डबल डाउन बार' हमले मामले में सरायकेला और जमशेदपुर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मृतक हिमांशु सिंह के आदित्यपुर स्थित आवास पर पहुंचे हैं. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और शव को घर लाने के मुद्दे पर परिजनों से बातचीत की जा रही है. इस दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की मौजूदगी में प्रशासनिक वार्ता जारी है.

देर रात शव का पोस्टमार्टम किया गया: परिजन

बैठक में सरायकेला एसडीओ अभिनव प्रकाश, जमशेदपुर सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और सरायकेला SDPO समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. ​परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें जानकारी दिए बिना देर रात हिमांशु के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया. इससे नाराज परिजन फिलहाल शव लेने को तैयार नहीं हैं. पीड़ित परिजनों की मांग है कि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.

​इस दुखद घटना के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता, आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, पूर्व विधायक अरबिंद सिंह सहित कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों का हिमांशु के घर लगातार आगमन हो रहा है. प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और मामले को शांत कराने के प्रयास में जुटा है.

हटाए गए जमशेदपुर SSP और सरायकेला SP

इधर, घटना में पुलिस की भूमिका सामने आने के बाद तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया.