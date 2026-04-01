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पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर! सीनियर एडवोकेट एचएस फूलका ने थामा BJP का दामन

जाने-माने वकील एचएस फूलका को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक समर्पित चेहरा माना जाता है.

Senior Advocate HS Phoolka joins BJP
सीनियर एडवोकेट एचएस फूलका ने थामा BJP का दामन (X @RavneetBittu)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 4:49 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आप के पूर्व नेता एच एस फूलका भाजपा में शामिल हो गए हैं. वे दिल्ली में बुधवार को पार्टी में शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

शुरू से ही मेरा भाजपा से गहरा जुड़ाव रहा है
भाजपा में शामिल होने के बाद वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा, "मैं पिछले 40 सालों से 1984 के दंगों (के पीड़ितों) के लिए लड़ रहा हूं, और तब से मुझे भाजपा का समर्थन मिला है. मैंने उनके साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी है. मैंने भाजपा के लिए बहुत सारा कानूनी काम भी किया है. मैं 2014 से 2017 तक तीन साल आप के साथ रहा. लेकिन शुरू से ही मेरा भाजपा से गहरा जुड़ाव रहा है. पंजाब में हालात बहुत खराब हैं, रंगदारी के फोन आ रहे हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, नशे का खतरा है और पंजाब की ज़मीन 13-14 सालों में बंजर होने वाली है. लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है. इसलिए, मैं पंजाब के लिए राजनीति में वापस आ रहा हूं, वापस जाने के लिए भाजपा से बेहतर कोई पार्टी नहीं थी."

"2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. पार्टी के अंदर आने के बाद मुझे पता चला कि यहां कुछ हाथी दिखाने के दांत अलग रखते हैं और खाने के अलग." - एचएस फूलका

केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक्स पर लिखा, "भाजपा में शामिल होने पर वरिष्ठ वकील एचएस फूलका जी का तहे दिल से स्वागत है. सिद्धांतों के पक्के और सच्चाई के लिए अथक संघर्ष करने वाले, उनकी मौजूदगी पंजाब और उससे बाहर हमारी पार्टी के विज़न के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी का काम करेगी. आइए, हम प्रगति के हाथों को मजबूत करें."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने स्वागत किया
पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक्स पर लिखा, "एडवोकेट एचएस फूलका, जिन्होंने सिख धर्म के लिए न्याय की लड़ाई निडर होकर लड़ी, जिन्हें सिख धर्म का हर व्यक्ति सम्मान की नजर से देखता है, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं. उनके जैसे उच्च चरित्र वाले सिख व्यक्तित्व का भाजपा में शामिल होना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा सिख धर्म और सिखों के लिए सच्चे दिल से काम कर रही है, और विरोधियों द्वारा झूठ के आधार पर फैलाए गए भ्रम सच्चाई के सामने टूट रहे हैं. मैं पार्टी में शामिल होने पर एडवोकेट एचएस फूलका का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं."

एचएस फूलका की राजनीतिक यात्रा
पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व प्रमुख नेता फूलका जनवरी 2014 में पार्टी में शामिल हुए थे और लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वे कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू से 19,709 वोटों से हार गए थे. 2017 में, उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनावों में दाखा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, और अकाली नेता मनप्रीत सिंह अयाली को हराया. उन्होंने जनवरी 2019 में आधिकारिक तौर पर आप छोड़ दी, यह कहते हुए कि राजनीति में आना एक गलती थी और उन्होंने पूरी तरह से अपनी कानूनी लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया.

1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए लड़ाई
फूलका दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक और राजनेता हैं, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की अपनी अथक लड़ाई के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं - एचकेएल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर सहित - को हत्याओं में उनकी भूमिका के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण कानूनी लड़ाइयों में से एक का नेतृत्व किया. उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में, उन्हें 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.

दंगों के बाद, फूलका ने 1985 में 'सिटिजन्स जस्टिस कमेटी' (CJC) बनाने में मदद की, जिसने विभिन्न न्यायिक आयोगों के समक्ष पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी दिग्गजों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया. उन्होंने 2001 में एक वेबसाइट भी शुरू की ताकि दंगों से संबंधित दस्तावेज़ और शोध सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकें. एक अन्य पत्रकार के साथ मिलकर, उन्होंने 'व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली' (When a Tree Shook Delhi) नामक पुस्तक का सह-लेखन किया, जो 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार का पहला विस्तृत विवरण है.

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