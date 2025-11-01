ETV Bharat / bharat

CM-PM से नहीं मिली मदद, फूंक दिए बहुत से अवॉर्ड, जानिए वरिष्ठ कन्नड़ लेखक हरिहरप्रिया की दुख भरी कहानी

राज्य और केंद्र सरकार के साथ समाज से मदद न मिलने पर जानमाने कन्नड़ लेखक हरिहरप्रिया ने सैकड़ों अवॉर्ड फूंक दिए.

Kannada Writer Hariharapriya
CM-PM से नहीं मिली मदद, फूंक दिए बहुत से अवॉर्ड. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 1:52 PM IST

बेंगलुरु: प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखक और पुस्तक प्रेमी हरिहरप्रिया ने राज्योत्सव पुरस्कार सहित अपने सैकड़ों पुरस्कारों में आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उनका कहना है कि बीमार होने के बावजूद, सीएम-पीएम कहीं से मदद नहीं मिली. न ही उनकी मदद के लिए कोई आगे आया.

इसके बाद, कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के मंत्री शिवराज तंगदागी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर हरिहरप्रिया के इलाज का खर्च उठाने का अनुरोध किया है.

कोलार जिले के मालूर स्थित एक पुश्तैनी मकान में रहने वाले हरिहरप्रिया को कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने अपने खर्चे पर इलाज करवाया था. बीमारी के चलते उन्होंने एक साल पहले कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और कोलार जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को पत्र लिखकर इलाज का खर्च मांगा था, लेकिन अनुदान जारी नहीं किया गया.

इससे हताश हरिहरप्रिया ने बुधवार को कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार (1999), राष्ट्रकवि कुवेम्पु पुरस्कार (2000), केम्पेगौड़ा पुरस्कार (2011), मानद डॉक्टरेट और कर्नाटक सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार (2016) सहित अपने सैकड़ों पुरस्कारों को आग लगाकर सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया.

मीडिया में इसकी खबर आने के बाद, कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के मंत्री शिवराज तंगदागी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस संबंध में एक पत्र लिखा.

पत्र में, मंत्री तंगदागी ने अनुरोध किया है कि हरिहरप्रिया अस्वस्थ हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार से हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा व्यय वहन करने का अनुरोध किया है. संबंधित अधिकारियों को इस अनुरोध की जांच करने और मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा व्यय का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

इस बारे में बात करते हुए, हरिहरप्रिया ने कहा, "हृदय रोग से पीड़ित होने के बावजूद, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया. मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है. बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में मेरा हृदय रोग का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने दो स्टेंट डाले हैं. इस इलाज का चिकित्सा व्यय 4.5 लाख रुपये है. मैंने सरकार से इसे वहन करने की अपील की थी. लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है."

हरिहरप्रिया ने असंतोष जताते हुए कहा, "मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है. लाइब्रेरी में किताबें रखने की जगह नहीं है. मैंने सरकार से इस ओर भी ध्यान देने का अनुरोध किया था. इस मामले की जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को भी होनी चाहिए."

