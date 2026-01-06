ETV Bharat / bharat

सुरेश कलमाड़ी...पाकिस्तान से जंग के हीरो से राजनीति के खिलाड़ी तक; कॉमनवेल्थ गेम्स-2010 के घोटाले का दाग

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे. मंगलवार की सुबह पुणे स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली. 81 वर्ष के सुरेश कलमाड़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 1 मई 1944 को जन्मे सुरेश कलमाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना-पहचाना नाम थे.

सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायु सेना में पायलट रहे और दो बार पाकिस्तान से जंग में दुश्मन देश के सिपाहियों को धूल चटवाई. इसके साथ ही उन्होंने देश के खेल प्रबंधन और राजनीति में भी काफी उपलब्धियां हासिल कीं. आईए, जानते हैं सुरेश कलमाड़ी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें...

भारतीय वायु सेना में पायलट और ट्रेनर रहे सुरेश कलमाड़ी: सुरेश कलमाड़ी राजनीति में आने से पहले भारतीय वायु सेना के पायलट रहे. उन्होंने 1960 के आसपास राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में दाखिला लिया और भारतीय वायु सेना में पायलट के रूप में सेवाएं दीं. उन्होंने छह साल तक वायु सेना में सेवाएं दीं और फिर 1974 तक तक एनडीए में ट्रेनर रहे. वायु सेना में पायलट रहते सुरेश कलमाड़ी ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भाग लिया.

सुरेश कलमाड़ी को राजनीति में कौन लाया: सुरेश कलमाड़ी को राजनीति में लाने का श्रेय संजय गांधी को जाता है. संजय गांधी ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे. सुरेश कलमाड़ी ने पहले महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का नेतृत्व किया. वे 1982 से 1995 तक और फिर 1998 में तीन कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे. सुरेश कलमाड़ी 1996 में और 2004 में लोक सभा के लिए भी चुने गए. 1996 में सुरेश कलमाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने. लगातार 2 बार 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए सुरेश कलमाड़ी निर्विरोध चुने गए. इससे खेल प्रबंधन में उनका दबदबा हो गया.