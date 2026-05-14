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मणिपुर में हिंसा: कांगपोकपी जिले में चर्च के तीन पादरियों की हत्या, घात लगाकर हुआ हमला

कांगपोकपी जिले में बुधवार को चर्च कॉन्फ्रेंस से लौट रहे डेलीगेट्स की गाड़ियों पर अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने कथित तौर पर हमला कर दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 3:42 PM IST

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तेजपुर/इंफाल: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार हथियारबंद उग्रवादियों के हमले में पादरियों की मौत हो गई. इस हमले में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. कुकी-जो काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. ये पादरी चर्च कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे.

खबर के मुताबिक, कांगपोकपी जिले में बुधवार को चर्च कॉन्फ्रेंस से लौट रहे डेलीगेट्स (प्रतिनिधि) की गाड़ियों पर अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने कथित तौर पर हमला कर दिया. कुकी-जो काउंसिल (KZC) द्वारा जारी एक निंदा बयान के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11 बजे कोटजिम और कोटलेन इलाकों के बीच हुई, जब प्रतिनिधि लम्का में हुए यूनाइटेड बैपटिस्ट चर्च कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद कांगपोकपी लौट रहे थे.

कथित तौर पर “मिशन और इवेंजेलिस्ट” (मिशन और प्रचारक) लिखे इन गाड़ियों को ZUF कामसन ग्रुप और मैतेई उग्रवादियों ने निशाना बनाया था. हमले में मारे गए लोगों की पहचान रेव. वी. सिटलहौ, रेव. कैगौलुन ल्होवुम और पादरी पाओगौलन सिटलहौ के रूप में हुई है.

हमले में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका अभी इलाज चल रहा है. वहीं, कुकी-जो काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस कृत्य को बेवकूफी करार देते हुए आस्था, शांति और मानवीय सेवा के लिए समर्पित धार्मिक नेताओं के जाने पर गहरा दुख जताया.

काउंसिल ने खास तौर पर रेव. वी. सितल्हो की मौत पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने कुकी और नागा समुदायों के बीच शांति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थ.। नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम के जरिए, उन्होंने कथित तौर पर मणिपुर में चल रहे संघर्ष के बीच तंगखुल नागा और कुकी समूहों के बीच तनाव कम करने के मकसद से कई शांति मिशन चलाए थे.

बयान में कहा गया, "चर्च के पादरियों को निशाना बनाना अपराधियों की क्रूरता और अमानवीयता दिखाता है,” साथ ही सरकार से तेज़ी से जांच करने और जिम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने की अपील की गई। कुकी-जो काउंसिल ने दुखी परिवारों के प्रति भी संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.

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