'लालकृष्ण आडवाणी, एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा': पीएम मोदी
लालकृष्ण आडवाणी 99 साल के हो गए. जनसंघ से भाजपा के उत्थान तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई.
Published : November 8, 2026 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली : भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्म दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं. आडवाणी अपने जीवन के सौंवे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. मोदी ने यह भी कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की एक शानदार मिसाल कायम की और साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राजनीति का रास्ता बदल दिया.
इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने लेख में लालकृष्ण आडवाणी के भारत में उनके योगदान और सफर को याद किया है. उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि आज ही दीपावली का पावन पर्व भी है. प्रभु श्रीराम और दीपों के इस उत्सव के साथ आडवाणी जी के जीवन का इतना महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ना, इस अवसर को और भी यादगार बनाता है.
एक्स पर किए पोस्ट में पीएम ने कहा, "चाहे वह बंटवारे के डर का सामना करना हो और नए सिरे से जिंदगी को फिर से बनाना हो, जनसंघ को मजबूत करना और भाजपा को बनाना हो, इमरजेंसी के दौरान डेमोक्रेसी के लिए खड़े होना हो, सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा को लीड करना हो या सरकार में देश की सेवा करना हो. मैंने आडवाणी जी के दूसरे पहलुओं के बारे में भी लिखा है - एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, कल्चर और सिनेमा के लिए उनका प्यार, एक बहुत ज़्यादा लिखने वाले और भी बहुत कुछ."
Prime Minister Narendra Modi tweets: "Today, 8th November, is a landmark day. Respected L.K. Advani Ji enters his hundredth year. On this special occasion, my greetings to him. I’ve written an article in which I’ve highlighted his everlasting contribution to India. I have recalled his journey, be it experiencing the horrors of Partition and rebuilding life from scratch, strengthening the Jana Sangh and building the BJP, standing up for democracy during the Emergency, leading the Somnath to Ayodhya Rath Yatra or serving the nation in government. Have also written about other aspects of Advani Ji - the voracious reader, his love for culture and cinema, a prolific writer and more."— ANI (@ANI) November 8, 2026
वहीं पीएम ने लिखा कि इस संयोग को एक और बात खास बनाती है. इसी साल हम जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं. पीएम ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा आडवाणी जी का स्नेह, सान्निध्य और मार्गदर्शन मिलता रहा है. आज उनके साथ बिताए हुए अनगिनत पल, उनसे जुड़ी स्मृतियां मन में उमड़ रही हैं.
सार्वजनिक जीवन में काम करने के दौरान कई वर्षों पूर्व मुझको उनके संपर्क में आने का मौका मिला था. लेकिन धीरे-धीरे ये संबं इतना आत्मीय हो गया कि वे मेरे लिए अभिभावक की तरह बन गए. उन्होंने मुझे राजनीति की बारीकियां सिखाईं, कदम-कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया. जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई, उनका अनुभव और उनकी सीख मेरे लिए संबल बने. पीएम ने कहा, उनकी वैचारिक स्पष्टता के अलावा उनका आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने मुझको हमेशा प्रेरित किया.
पीएम मोदी ने लिखा, आज भी जब मैं उनसे मिलने जाता हूं, तो उनके साथ बिताया हुआ समय मुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा से भर देता है. आज इस अवसर पर श्रद्धेय आडवाणी जी के लिए मन में एक ही भाव उमड़ रहा है...
“जीवेत शरदः शतं, पश्येम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं.”
उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हैं, जिनके जीवन में आधुनिक भारत के इतिहास के इतने सारे अध्याय समाए हों. लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर, 1927 को देव दीपावली के दिन हुआ था. 1947 में, जब वे युवा थे, तब उनको विभाजन की पीड़ा सहनी पड़ी. सिंध में अपना घर, अपना परिवेश, अपनी जानी-पहचानी दुनिया छोड़कर उन्हें आना पड़ा. सब कुछ पीछे छूट गया और जीवन की नई शुरुआत शून्य से करनी पड़ी. लेकिन इस कठिन अनुभव को लेकर उनके मन में कभी कोई कड़वाहट या पछतावा नहीं रहा.
इतना ही नहीं कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, नए सिरे से कुछ खड़ा करने का उनका ये संकल्प जीवनभर उनके साथ रहा. जनसंघ को मजबूत बनाने और बाद में भाजपा के निर्माण में भी उनका यही गुण सामने आया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में देश की राजनीति ने बड़े बदलाव देखे गए. 1989 में कांग्रेस की सीटें 400 से घटकर 200 से भी नीचे आ गईं. वहीं 1996 में भाजपा पहली बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. आडवाणी जी ने कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों को तैयार किया. उन्होंने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर पार्टी की मजबूत नींव रखी.
आडवाणी जी जब दिल्ली आए थे, तब ये शहर विभाजन की विभीषिका से उबरने का प्रयास कर रहा था. ऐसे समय में उन्होंने जनसंघ को मजबूत बनाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया. 1967 में वे दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बने. इस दौरान उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा के साथ मिलकर काम किया, जो मुख्य कार्यकारी पार्षद बने थे.
एक सांसद के रूप में आडवाणी जी की यात्रा 1970 के दशक से शुरू हुई. संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी की आज भी सराहना होती है. एक सांसद के रूप में, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के रूप में और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. संसदीय जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बाद भी वे लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते रहे, लोगों से मिलते रहे और उनसे संवाद करते रहे.
1991 के लोकसभा चुनाव की स्मृतियां आज भी मेरे मन में ताजा हैं. उस समय तय हुआ था कि आडवाणी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे. इनमें से एक सीट गांधीनगर की थी. आडवाणी जी का गुजरात से बहुत पुराना नाता रहा है. विभाजन के बाद उनके पिताजी कच्छ में आकर बसे थे. 1976 में, जब देश में आपातकाल अपने चरम पर था, तब आडवाणी जी गुजरात से राज्यसभा सांसद भी बने थे. इस तरह 1991 में गांधीनगर से चुनाव लड़ना उनके लिए एक तरह से घर वापसी जैसा था.
उस समय मैं भाजपा के संगठन में काम कर रहा था. मुझे आडवाणी जी के नामांकन पत्र तैयार करने से लेकर पूरे चुनाव अभियान में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. गांधीनगर की जनता ने भी उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाकर संसद भेजा. मेरे लिए ये भी बहुत सौभाग्य की बात रही कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होने के नाते मुझे अनेक बार आडवाणी जी को अपना वोट देने का अवसर मिला. अपने संसदीय क्षेत्र और वहां के लोगों के प्रति उनका लगाव, उनकी चिंता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने का उनका भाव, हम सभी के लिए सीखने योग्य है.
आज जब आडवाणी जी अपने जीवन के सौवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं. वे इसी तरह हम सभी को प्रेरणा देते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
आडवाणी का जन्मदिन मनाएगी भाजपा, पार्टी कार्यालय में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम
भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी. वह आज 99 वर्ष के हो गए और अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे.
भाजपा ने एक बयान में कहा, “पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपप्रधानमंत्री और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.’’
भाजपा ने कहा कि दीपावली के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आडवाणी के प्रेरणादायक जीवन, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, संगठन में उनके योगदान और सार्वजनिक जीवन की लंबी यात्रा को सम्मान देना है. पार्टी ने बताया कि कार्यक्रम में आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वाह्न 10 बजे पूजा और हवन के साथ होगी.
इसके बाद आडवाणी के प्रमुख भाषणों और उनके जीवन पर आधारित 20 मिनट की विशेष वीडियो दिखाई जाएगी. भाजपा ने बताया कि इसके बाद वरिष्ठ नेता प्रस्तुतियां देंगे और आडवाणी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके योगदान पर अपने विचार साझा करेंगे.
भाजपा ने कहा, “इसके बाद प्रतिभा आडवाणी और पीयूष गोयल अपने विचार रखेंगे. इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सभा को संबोधित करेंगे और राष्ट्र तथा पार्टी के प्रति आडवाणी के योगदान पर प्रकाश डालेंगे.”
पार्टी ने कहा कि उसने हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं, मार्गदर्शकों और दूरदर्शी व्यक्तित्वों के योगदान, विचारों और समर्पित सेवा को विशेष सम्मान दिया है. भाजपा ने कहा, “पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि ऐसी महान विभूतियों का जीवन और उनकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.’’ पार्टी ने कहा, “भाजपा आडवाणी की विरासत को संजोने और उनके आदर्शों एवं दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.’’
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