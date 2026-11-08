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'लालकृष्ण आडवाणी, एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा': पीएम मोदी

लालकृष्ण आडवाणी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्म दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं. आडवाणी अपने जीवन के सौंवे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. मोदी ने यह भी कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की एक शानदार मिसाल कायम की और साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राजनीति का रास्ता बदल दिया.

इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने लेख में लालकृष्ण आडवाणी के भारत में उनके योगदान और सफर को याद किया है. उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि आज ही दीपावली का पावन पर्व भी है. प्रभु श्रीराम और दीपों के इस उत्सव के साथ आडवाणी जी के जीवन का इतना महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ना, इस अवसर को और भी यादगार बनाता है.

एक्स पर किए पोस्ट में पीएम ने कहा, "चाहे वह बंटवारे के डर का सामना करना हो और नए सिरे से जिंदगी को फिर से बनाना हो, जनसंघ को मजबूत करना और भाजपा को बनाना हो, इमरजेंसी के दौरान डेमोक्रेसी के लिए खड़े होना हो, सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा को लीड करना हो या सरकार में देश की सेवा करना हो. मैंने आडवाणी जी के दूसरे पहलुओं के बारे में भी लिखा है - एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, कल्चर और सिनेमा के लिए उनका प्यार, एक बहुत ज़्यादा लिखने वाले और भी बहुत कुछ." वहीं पीएम ने लिखा कि इस संयोग को एक और बात खास बनाती है. इसी साल हम जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं. पीएम ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा आडवाणी जी का स्नेह, सान्निध्य और मार्गदर्शन मिलता रहा है. आज उनके साथ बिताए हुए अनगिनत पल, उनसे जुड़ी स्मृतियां मन में उमड़ रही हैं. सार्वजनिक जीवन में काम करने के दौरान कई वर्षों पूर्व मुझको उनके संपर्क में आने का मौका मिला था. लेकिन धीरे-धीरे ये संबं इतना आत्मीय हो गया कि वे मेरे लिए अभिभावक की तरह बन गए. उन्होंने मुझे राजनीति की बारीकियां सिखाईं, कदम-कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया. जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई, उनका अनुभव और उनकी सीख मेरे लिए संबल बने. पीएम ने कहा, उनकी वैचारिक स्पष्टता के अलावा उनका आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने मुझको हमेशा प्रेरित किया. भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के संबोधन के दौरान मंच पर बैठे पीएम मोदी. (@narendramodi) पीएम मोदी ने लिखा, आज भी जब मैं उनसे मिलने जाता हूं, तो उनके साथ बिताया हुआ समय मुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा से भर देता है. आज इस अवसर पर श्रद्धेय आडवाणी जी के लिए मन में एक ही भाव उमड़ रहा है... “जीवेत शरदः शतं, पश्येम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं.” उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हैं, जिनके जीवन में आधुनिक भारत के इतिहास के इतने सारे अध्याय समाए हों. लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर, 1927 को देव दीपावली के दिन हुआ था. 1947 में, जब वे युवा थे, तब उनको विभाजन की पीड़ा सहनी पड़ी. सिंध में अपना घर, अपना परिवेश, अपनी जानी-पहचानी दुनिया छोड़कर उन्हें आना पड़ा. सब कुछ पीछे छूट गया और जीवन की नई शुरुआत शून्य से करनी पड़ी. लेकिन इस कठिन अनुभव को लेकर उनके मन में कभी कोई कड़वाहट या पछतावा नहीं रहा. इतना ही नहीं कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, नए सिरे से कुछ खड़ा करने का उनका ये संकल्प जीवनभर उनके साथ रहा. जनसंघ को मजबूत बनाने और बाद में भाजपा के निर्माण में भी उनका यही गुण सामने आया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में देश की राजनीति ने बड़े बदलाव देखे गए. 1989 में कांग्रेस की सीटें 400 से घटकर 200 से भी नीचे आ गईं. वहीं 1996 में भाजपा पहली बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. आडवाणी जी ने कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों को तैयार किया. उन्होंने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर पार्टी की मजबूत नींव रखी. आडवाणी जी जब दिल्ली आए थे, तब ये शहर विभाजन की विभीषिका से उबरने का प्रयास कर रहा था. ऐसे समय में उन्होंने जनसंघ को मजबूत बनाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया. 1967 में वे दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष बने. इस दौरान उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा के साथ मिलकर काम किया, जो मुख्य कार्यकारी पार्षद बने थे. भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा झंडा थामे पीएम नरेंद्र मोदी. (@narendramodi) एक सांसद के रूप में आडवाणी जी की यात्रा 1970 के दशक से शुरू हुई. संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी की आज भी सराहना होती है. एक सांसद के रूप में, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के रूप में और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. संसदीय जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बाद भी वे लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते रहे, लोगों से मिलते रहे और उनसे संवाद करते रहे.