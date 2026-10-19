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भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपोलो अस्पताल से मिली छुट्टी, सीने के संक्रमण से पूरी तरह सुधार

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ( file photo )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को स्वास्थ्य में सुधार के बाद सोमवार को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद 16 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल अपडेट के अनुसार, 98 वर्षीय दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार दर्ज किया गया है. अस्पताल में उनके इलाज की निगरानी जाने-माने न्यूरोलॉजी सीनियर कंसलटेंट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में की जा रही थी. डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि करते हुए उन्हें सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया.

डॉक्टरों के अनुसार सीने के संक्रमण और उससे जुड़ी पल्मोनरी जटिलताओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती कुछ दिनों तक उनकी मेडिकल स्थिति पर डॉक्टरों की विशेष टीम ने लगातार निगरानी रखी. उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई थी और उन्होंने इलाज का सकारात्मक जवाब दिया, जिसके बाद उन्हें घर लौटने की अनुमति मिल गई है.