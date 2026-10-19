भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपोलो अस्पताल से मिली छुट्टी, सीने के संक्रमण से पूरी तरह सुधार
शुरुआती दिनों में उनकी मेडिकल स्थिति पर डॉक्टरों की विशेष टीम ने लगातार निगरानी रखी. सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्हें डिस्चार्च कर दिया गया.
Published : October 19, 2026 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को स्वास्थ्य में सुधार के बाद सोमवार को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद 16 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल अपडेट के अनुसार, 98 वर्षीय दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार दर्ज किया गया है. अस्पताल में उनके इलाज की निगरानी जाने-माने न्यूरोलॉजी सीनियर कंसलटेंट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में की जा रही थी. डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि करते हुए उन्हें सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया.
डॉक्टरों के अनुसार सीने के संक्रमण और उससे जुड़ी पल्मोनरी जटिलताओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती कुछ दिनों तक उनकी मेडिकल स्थिति पर डॉक्टरों की विशेष टीम ने लगातार निगरानी रखी. उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई थी और उन्होंने इलाज का सकारात्मक जवाब दिया, जिसके बाद उन्हें घर लौटने की अनुमति मिल गई है.
लालकृष्ण आडवाणी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही देश के राजनीतिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई थी. कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और कुशलक्षेम पूछा था. अब उनके डिस्चार्ज होने की खबर से उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है.
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भारतीय राजनीति में स्तंभ माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी एक अत्यंत प्रभावशाली और सम्मानित राजनेता हैं. उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, जिनमें वर्ष 2002 से 2004 तक देश के उपप्रधानमंत्री पद का दायित्व भी शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है.
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