सेंगर की सजा सस्पेंड का आदेश कानून के खिलाफ और गलत, CBI ने उन्नाव रेप केस में SC का रुख किया

नई दिल्ली : सीबीआई ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में इसे कानून के खिलाफ और गलत बताया है.

सीबीआई ने हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में कहा, जिसकी वजह से पीड़िता और उसके परिवार समेत लोगों में गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसमें कहा गया, “हाई कोर्ट यह सोचने में नाकाम रहा कि एक मौजूदा विधायक, एक संवैधानिक पद पर होने के कारण, वोटरों पर जनता का भरोसा और अधिकार रखता है, और ऐसे पद पर राज्य और समाज के प्रति कर्तव्यों के कारण बढ़ी हुई जिम्मेदारी होती है.”

सेंट्रल एजेंसी ने कहा कि हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मकसद और इरादे को आगे बढ़ाने वाली कोई खास व्याख्या न अपनाकर कानून में गलती की है. पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक खास, पीड़ित-केंद्रित कानून है.

सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(सी) के तहत अपराध सांसदों/विधायकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर है. इसमें कहा गया, “भ्रष्टाचार शासन को कमजोर करता है, धारा 5(सी) पॉक्सो अपराधों में बच्चों का सीधा शोषण शामिल है, जिससे गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक नुकसान होता है.”

सीबीआई ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट यह समझने में नाकाम रहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, अधिकार के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने और सजा देने में एक ही कानूनी मकसद रखते हैं.

इसमें कहा गया कि दोनों ही भरोसे या पब्लिक ड्यूटी वाले पदों पर बैठे लोगों को टारगेट करते हैं, जहां पद का गलत इस्तेमाल होता है वहां ज़्यादा जवाबदेही तय करते हैं, और लोगों की सुरक्षा के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 'पब्लिक सर्वेंट' या 'अधिकार वाले व्यक्ति' का मकसद से मतलब निकालते हैं.

सीबीआई की अर्जी में कहा गया, “हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मौजूदा मामले में, जिसमें अपील करने वाले, जो चार बार एमएलए रह चुके थे, को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 5(c) और धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है, अपील करने वाले की सजा को सस्पेंड करना सही नहीं है, क्योंकि कानून इस बात पर अच्छी तरह से तय है कि एक बार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद, आम तौर पर एक अपील कोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि वह व्यक्ति दोषी है क्योंकि दोषी ठहराए जाने के बाद उसके बेगुनाह होने का कोई अंदाज़ा नहीं होता है.”

सीबीआई ने कहा कि आईपीसी की धारा 21, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (सी) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5 (सी) का एक समान विधायी उद्देश्य है कि विश्वास, अधिकार या सार्वजनिक कर्तव्य के पदों पर बैठे व्यक्तियों को कदाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाए.

इसमें कहा गया है, “इन नियमों को एक मकसद के साथ और सही तरीके से बनाने से यह पक्का होता है कि एमपी, एमएलए, सरकारी कर्मचारी और पब्लिक काम करने वाले दूसरे लोगों को ‘पब्लिक सर्वेंट’ या ‘अधिकार वाले लोग’ माना जाए, जहां भी ऑफिस या भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे एंटी-करप्शन कानून के मकसद और कमजोर लोगों की सुरक्षा, दोनों को बढ़ावा मिलता है.”