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दिनेश आर्य को राज्यसभा भेजकर BJP ने खेले तीन दांव, क्या हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद ने बदले समीकरण?

देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पर्याप्त संख्याबल होने के कारण नामांकन के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है. इस फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर राज्यसभा की एक सीट के लिए पार्टी ने दिनेश आर्य के नाम पर दांव क्यों लगाया?

हालांकि भाजपा ने कहा है कि, 'दिनेश आर्य को टिकट देने का फैसला शुद्धीकरण विवाद से संबंधित नहीं है. पार्टी के भीतर आर्य की लंबी संगठनात्मक पारी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और कुमाऊं में उनकी सक्रियता को उनके चयन की वजह माना जा रहा है'.

सितंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हल्द्वानी दौरा हुआ. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दलित परिवार के घर पहुंचना भी इसी व्यापक राजनीतिक माहौल के बीच हुआ. अब उसी हल्द्वानी से आने वाले दिनेश आर्य को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इस फैसले को उस राजनीतिक क्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है.

कांग्रेस की ओर से यह संदेश देने की कोशिश हुई कि दलित सम्मान के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को स्वीकार नहीं किया और इसे कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया. इसके बाद हल्द्वानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं.

हल्द्वानी कथित शुद्धिकरण विवाद की सियासी बिसात: दरअसल, 8 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा की थी. सभा के बाद मैदान के कथित शुद्धीकरण की तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो मामला तेजी से राजनीतिक बहस में बदल गया. कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को दलित समाज के अपमान से जोड़ते हुए भाजपा को घेरा. राहूल गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओ ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था.

दरअसल, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया, जब हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित शुद्धीकरण को लेकर सियासी विवाद खड़ा हुआ है. कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को दलित सम्मान और सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए. भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया, लेकिन विवाद के बाद हल्द्वानी में दलित सम्मान और प्रतिनिधित्व की राजनीति जरूर चर्चा के केंद्र में आ गई.

टिकट की दौड़ में कई नाम, लेकिन दिनेश आर्य के हाथ आई बाजी: राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी मानते हैं,

राज्यसभा की इस सीट को लेकर भाजपा के भीतर लंबे समय से कई नामों की चर्चा चल रही थी. प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इस सीट के लिए अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय थे. माना जा रहा था कि राज्यसभा के लिए पार्टी किसी अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे को आगे कर सकती है. लेकिन आखिरी वक्त में भाजपा नेतृत्व ने दिनेश आर्य के नाम पर मुहर लगाकर कई संभावित दावेदारों के समीकरण बदल दिए. केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा चेहरा चुना, जो एक साथ संगठन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और कुमाऊं के क्षेत्रीय समीकरण को साधता है. यही वजह है कि दिनेश आर्य की उम्मीदवारी सामने आने के बाद पार्टी के भीतर भी इसे अलग-अलग राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने ये फैसला खड़गे विवाद के बाद ही लिया है.

- आदेश त्यागी, राजनीतिक जानकार -

उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा का पहला दलित राज्यसभा चेहरा: दिनेश आर्य की उम्मीदवारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भाजपा के राज्यसभा प्रतिनिधित्व से जुड़ा है. अब तक भाजपा की ओर से उत्तराखंड से कई नेता राज्यसभा पहुंच चुके हैं, जिनमें मनोहर कांत ध्यानी, संघप्रिय गौतम, सुषमा स्वराज, भगत सिंह कोश्यारी, तरुण विजय, अनिल बलूनी, नरेश बंसल. कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट जैसे नाम शामिल हैं. संघप्रिय गौतम भी दलित समाज से आते हैं. लेकिन उनका राज्यसभा कार्यकाल उत्तराखंड राज्य बनने से पहले का है. ऐसे में राज्य गठन के बाद भाजपा की ओर से दलित चेहरे के रूप में दिनेश आर्य को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाना, राजनीतिक तौर पर खास महत्व रखता है.

दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से प्रदीप टम्टा समेत दलित पृष्ठभूमि के नेता राज्यसभा तक पहुंच चुके हैं. इसलिए आर्य का चयन उत्तराखंड में दोनों प्रमुख दलों की सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

कुमाऊं के हिस्से में आया राज्यसभा: दिनेश आर्य की उम्मीदवारी का एक पहलू क्षेत्रीय संतुलन का भी है. उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है. राज्यसभा में किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इस पर भी राजनीतिक चर्चा होती रही है. मौजूदा राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. अब भाजपा ने कुमाऊं के हल्द्वानी से आने वाले दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का समीकरण भी साधने की कोशिश की है. इस लिहाज से आर्य की उम्मीदवारी में एक साथ तीन संदेश दिखाई देते हैं. हल्द्वानी को प्रतिनिधित्व, कुमाऊं को हिस्सेदारी और अनुसूचित जाति समाज से आने वाले नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी.

नैनीताल विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी, खुल गया राज्यसभा का रास्ता: दिलचस्प बात यह है कि दिनेश आर्य खुद नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे. वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे. लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए विधानसभा के बजाय राज्यसभा का रास्ता खोल दिया. आर्य ने खुद बातचीत में बताया कि,

मैं नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट की उम्मीद कर रहा था. क्षेत्र में मेहनत कर रहा था. राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली. इसके बाद मैंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के लिए खटीमा रवाना हुआ.

- दिनेश आर्य, राज्यसभा प्रत्याशी, भाजपा -

यानी जिस नेता की नजर विधानसभा पर थी, उसके लिए पार्टी ने अचानक राष्ट्रीय राजनीति का दरवाजा खोल दिया. दिनेश आर्य का राजनीतिक सफर काफी पुराना है... वर्ष 1985 में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संगठनात्मक जीवन की शुरुआत की.

भाजपा संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं.

नैनीताल जिले में भी पार्टी को मजबूत करने के काम में सक्रिय रहे.

वर्ष 2007 से 2010 के बीच भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे.

2017 से 2020 तक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.

साल 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी रहे.

साल 2023 में राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया.

दिनेश आर्य का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के साथ संबंध रहा है. विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में लगातार काम किया. उनके परिवार का भी संघ से जुड़ाव बताया जाता है. उनके पिता बची राम आर्य हल्द्वानी नगर पालिका में सभासद रहे और संगठन में भी सक्रिय रहे. यही वजह है कि दिनेश आर्य को भाजपा में लंबे समय से संगठन के भरोसेमंद कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता रहा है. राज्यसभा टिकट मिलने के बाद उनके राजनीतिक सफर में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है.

2027 से पहले भाजपा का संदेश: दिनेश आर्य को राज्यसभा भेजने का फैसला ऐसे समय में हुआ, जब उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां तेज हो रही हैं. चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरणों की अपनी अहमियत होती है और उत्तराखंड में दलित समाज भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह है. ऐसे में हल्द्वानी के एक दलित नेता को राज्यसभा भेजना, भाजपा के लिए संगठनात्मक उपलब्धि के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी है.

खासकर तब जब कुछ ही समय पहले हल्द्वानी का कथित शुद्धीकरण विवाद दलित सम्मान के मुद्दे पर राजनीतिक बहस को हवा दे चुका है. यही कारण है कि आर्य की उम्मीदवारी को सामान्य राज्यसभा टिकट से आगे बढ़कर देखा जा रहा है. एक तरफ पार्टी पुराने कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे रही है. दूसरी तरफ कुमाऊं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है और तीसरी तरफ दलित समाज से आने वाले चेहरे को उच्च सदन में भेजने का संदेश दिया जा रहा है.

भाजपा हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को बराबर का सम्मान देती है. दिनेश आर्य आज के नहीं हैं. उनका एक लंबा अनुभव है और ये किसी घटना के बाद लिया गया फैसला नहीं है. पार्टी की नजर हर अपने कार्यकर्ता पर रहती है. दिनेश आर्य की अपनी एक छवि है और वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं.

- मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री -

47 विधायकों के संख्याबल से चुनावी राह आसान: राज्यसभा चुनाव के गणित की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा के पास 47 विधायक हैं. ऐसे में पार्टी के उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए जरूरी संख्याबल भाजपा के पास मौजूद है. नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है और राज्यसभा की इस सीट के लिए 16 अक्टूबर को मतदान और मतगणना प्रस्तावित है. संख्याबल के लिहाज से भाजपा के लिए अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने की स्थिति साफ दिखाई देती है. अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के साथ दिनेश आर्य का उच्च सदन तक पहुंचना लगभग औपचारिक प्रक्रिया का विषय रह गया है.

एक टिकट कई सियासी संदेश: दिनेश आर्य के राज्यसभा टिकट ने फिलहाल उत्तराखंड भाजपा के भीतर चल रही तमाम चर्चाओं को विराम दे दिया है. जिन नेताओं के नाम राज्यसभा की दौड़ में बताए जा रहे थे, उनके राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. हल्द्वानी को लंबे समय बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक नया प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है. आर्य की उम्मीदवारी में कुमाऊं का क्षेत्रीय संतुलन है. दलित समाज का प्रतिनिधित्व है. संगठन के पुराने कार्यकर्ता को सम्मान देने का संदेश है और आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है.

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