ETV Bharat / bharat

SEMICON इंडिया: स्मार्ट मीटर में फोन ऐप से भी बिजली कनेक्शन बंद करने जैसी कई सुविधाएं

उपभोक्ताओं अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप के जरिए दूर से ही अपना बिजली कनेक्शन बंद कर सकता है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

SEMICON India Smart meter
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 10:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खपत को ज्यादा पारदर्शी, आसान और कंट्रोल करने लायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. पुराने मीटर जो मैनुअल मीटर रीडिंग और उससे जुड़े फील्ड ऑपरेशन पर निर्भर करते हैं, उनसे अलग, स्मार्ट मीटर यूटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल पोर्टल्स पर सीधे खपत का डेटा भेजने के लिए टू-वे वायरलेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है.

दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया में दिखाए गए स्मार्ट डिजिटल मीटर से उपभोक्ताओं को होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए जेपीएम के प्रोडक्शन मैनेजर शुभम भारद्वाज ने ईटीवी भारत को बताया, 'स्मार्ट डिजिटल मीटर उपभोक्ताओं को कई फायदे देते हैं. यह अपनी तरह का पहला मीटर है. मीटर रियल-टाइम में बिजली की खपत रिकॉर्ड करता है और रीडिंग को ऑटोमैटिकली ट्रांसमिट करता है, जिससे बिना मैन्युअल मीटर रीडिंग के बिल जेनरेट किए जा सकते हैं.'

भारद्वाज ने आगे कहा कि अगर कोई कंज्यूमर उस समय स्टेशन से बाहर जा रहा है, तो वे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप के जरिए रिमोटली अपना बिजली कनेक्शन बंद कर सकते हैं. स्मार्ट मीटर बेवजह बिजली की खपत को रोकने में मदद करता है. यह एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड भी देता है, अगर कोई कंज्यूमर जाने से पहले कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद करना भूल जाता है, क्योंकि ऐप के जरिए रिमोटली बिजली सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है.'

उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने मेघालय में स्मार्ट मीटर सप्लाई किए हैं, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है, दिल्ली में सैंपल भेजे हैं और साउथ कोरिया को मीटर सप्लाई किए हैं. बातचीत के दौरान साउथ कोरिया के लिए 2.5 मिलियन मीटर के आंकड़े का जिक्र किया गया.

रियल-टाइम मीटर रीडिंग और बिलिंग

मीटर रीडिंग अपने आप रियल टाइम में संबंधित पोर्टल पर अपलोड हो जाती हैं, जिससे मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए लोगों को कंज्यूमर के पास जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है. इससे बिजली की खपत का डेटा डिजिटल रूप से उपलब्ध हो पाता है और समय पर बिल बनाने में मदद मिलती है. कंज्यूमर के लिए इसका मतलब है ज़्यादा सुविधा और मैनुअल प्रोसेस पर कम निर्भरता. यह सिस्टम प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मीटर को सपोर्ट करता है, जिससे इसे अलग-अलग बिलिंग अरेंजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं.

बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ से बचाव

स्मार्ट मीटर को कनेक्टेड सिस्टम के जरिए मीटर से जुड़ी समस्याओं और छेड़छाड़ की घटनाओं की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है. क्योंकि मीटर की जानकारी रियल टाइम में यूटिलिटी के पोर्टल पर भेजी जाती है, इसलिए आम तौर पर हाथ से पढ़े जाने वाले मीटर के मुकाबले गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जा सकती है. इस क्षमता का मकसद बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कम करने में मदद करना है, साथ ही खपत के रिकॉर्ड की सटीकता और भरोसेमंदता को बेहतर बनाना है.

रिमोट कंज्यूमर कंट्रोल

कंज्यूमर के लिए एक खास फीचर यह है कि कनेक्टेड बिजली लोड को रिमोटली डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. कंज्यूमर अपने फोन से कनेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और जब बिजली की जरूरत न हो तो लोड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. मीटर के इंटरफेस के जरिए मैनुअल कंट्रोल भी देता है. जब डिस्कनेक्शन फंक्शन एक्टिवेट होता है, तो मीटर इसके जरिए कनेक्टेड लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है. इससे कंज्यूमर को अपने बिजली कनेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, खासकर तब जब कोई जगह या कनेक्टेड लोड इस्तेमाल नहीं हो रहा हो.

कनेक्टेड सपोर्ट और तेज रिस्पॉन्स

क्योंकि मीटर की जानकारी लगातार संबंधित पोर्टल पर भेजी जाती है, इसलिए सिस्टम के जरिए रिपोर्ट की गई या पता लगाई गई समस्याओं को पूरी तरह से पारंपरिक मैनुअल मीटर-रीडिंग प्रोसेस पर निर्भर हुए बिना ठीक किया जा सकता है. इसलिए स्मार्ट मीटर बिजली मापने के एक डिवाइस से कहीं ज्यादा हो जाता है.

इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग

कंपनी के प्रतिनिधि के दावे के अनुसार मीटर इन-हाउस बनाए और असेंबल किए जाते हैं, जिसमें मोल्डिंग एसएमटी (सरफेस-माउंट टेक्नोलॉजी) और असेंबली ऑपरेशन शामिल हैं. कंपनी ने यह भी कहा कि वह स्मार्ट-मीटरिंग सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होने वाले चिपसेट के डेवलपमेंट पर एक और ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है.

कंज्यूमर के लिए फायदे

असल में इस टेक्नोलॉजी का मकसद ज़्यादातर मैनुअल बिजली-मीटरिंग प्रोसेस को एक कनेक्टेड, रियल-टाइम और कंज्यूमर के लिए आसान सिस्टम से बदलना है. ऑटोमैटिक रीडिंग से फिजिकल मीटर-रीडिंग विजिट की जरूरत कम हो सकती है, डिजिटल कम्युनिकेशन तेज़ी से बिलिंग और प्रॉब्लम डिटेक्शन में मदद कर सकता है, प्रीपेड और पोस्टपेड मोड बिलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और रिमोट डिस्कनेक्शन कंज्यूमर को उनके बिजली के इस्तेमाल पर एक्स्ट्रा कंट्रोल देता है.

ऐसी स्थिति में जब कोई कंज्यूमर घर पर नहीं होता है और मीटर रीडर उसके घर आता है, तो मीटर रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, लेकिन स्मार्ट डिजिटल मीटर रियल टाइम में मीटर रीडिंग ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसमिट करके इस डिपेंडेंसी को खत्म कर देते हैं. भारद्वाज ने कहा कि इससे कंज्यूमर को ज़्यादा सुविधा मिलती है और साथ ही मीटर रीडर को मैनुअल रीडिंग के लिए अलग-अलग घरों में जाने की जरूरत भी कम हो जाती है.

ये भई पढ़ें- देश के ऊर्जा स्रोतों में बिजली की हिस्सेदारी 2047 तक 50 प्रतिशत तक होगी: सीईए

TAGGED:

स्मार्ट डिजिटल मीटर
स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम
मोबाइल फोन ऐप कंट्रोल
BENEFITS OF SMART METERS
SEMICON INDIA SMART METER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.