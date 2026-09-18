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सेमीकॉन इंडिया 2026: भारत में सेमीकंडक्टर हब बनने की क्षमता, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

India has potential to become Semiconductor Hub
नवीन फ्लोरीन के बिजनेस डायरेक्टर देवव्रत मफतलाल ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनेगा (IANS AND ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक बड़ा हब बनने की क्षमता है. वह इसलिए क्योंकि एक उद्योग के तौर पर ग्लोबल कंपनियां उत्पादन इकाई बढ़ाने के लिए भारत की ओर देख रही हैं.

नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया (SEMICON India) में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवीन फ्लोरीन के बिजनेस डायरेक्टर देवव्रत मफतलाल ने ईटीवी भारत को बताया कि वैश्विक उद्योग का मूल्य अभी लगभग बिलियन डॉलर है.

नवीन फ्लोरीन के बिजनेस डायरेक्टर देवव्रत मफतलाल ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनेगा (ETV Bharat)

भारत में कई ऐसे कारक हैं जो देश में उत्पादन इकाई यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शिफ्ट करने या लगाने की सोच रही कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं. इसमें जमीन की उपलब्धता और प्रतिभाशाली लोगों का बड़ा समूह शामिल है.

उन्होंने भारत को उन कंपनियों के लिए एक संभावित गंतव्य बताया जो अपनी सुविधा और निर्माण संचालन को शिफ्ट करना चाहती हैं. भारत में लोगों के पास बहुत सारी जमीन है. बहुत सारी जनशक्ति उपलब्ध है. यह एक ऐसी जगह है जिसे बाकी दुनिया देख रही है. संभावना पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर उत्पादन का प्रकृति बहु-चरण है. इस इंडस्ट्री में केमिकल, चिप उत्पादन और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग सहित कई अलग-अलग चरण शामिल हैं.

उनके मुताबिक कई चरण होने से अलग-अलग आकार की कंपनियों को बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में हिस्सा लेने के मौके मिलते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह छोटी, बड़ी, सभी तरह की कंपनियों को इस बड़े बढ़ते इकोसिस्टम में योगदान देने का मौका देता है. मफतलाल ने कहा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास से रोजगार के मौके भी बन सकते हैं. यह भारत की जीडीपी में भी योगदान दे सकता है.

चल रही सेमीकॉन इंडिया 2.0 रणनीति और सेमीकंडक्टर इवेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कंपनियों का हिस्सा लेना भारत के सेमीकंडक्टर मौके में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है. मफतलाल ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनेगा." साथ ही उन्होंने यह भी माना कि देश को अभी लंबा रास्ता तय करना है और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट अभी शुरुआती चरण में है.

देवव्रत मफतलाल ने चिप बनाने और सेमीकंडक्टर के लिए फैब और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए राज्यों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की ओर इशारा किया. ये प्रोत्साहन भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में मदद कर सकते हैं. अपनी उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि एक या दो दशक में भारत इस स्पेस में सबसे बड़े खिलाड़ी में से एक होगा.

उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास अपनी मौजूदा क्षमताओं को और बेहतर बनाने का एक मौका भी है. कंपनी इस सेक्टर की कंपनियों के साथ साझेदारी और रिश्तों पर काम कर रही है. साथ ही नए ग्राहकों की तलाश कर रही है जहां इसकी मौजूदा क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके.

साथ ही कंपनी नई साझेदारी के लिए एक रणनीति तरीका अपना रही है. वह अपनी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाते हुए मौकों का मूल्यांकन कर रही है. उन्होंने आगे कहा, "ऐसे केमिकल बनाने का हमारी कंपनी का इतिहास इसे इस सेक्टर में और क्षमताएं बनाने के लिए एक मजबूत आधार देता है. उन्होंने कहा कि कंपनी इस स्थिति को और मजबूत करना और लीडर बनना चाहती है.

देवव्रत मफतलाल ने कहा कि सेमीकंडक्टर उत्पादन की विकास से नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई परतें और चरण होते हैं. इसलिए हर परत के लिए अलग-अलग तरह के वर्कर की जरूरत होगी. रोजगार पैदा करने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित असर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एआई को अभी भी अपनी बनाई जानकारी को पुष्टि करने के लिए इंसानी दखल की जरूरत होगी.

उन्होंने कहा कि सेमीकॉन इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से नौकरियों के नुकसान के बजाय ज्यादा रोजगार के मौके बन सकते हैं. नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कई स्टेज और अलग-अलग साइज की कंपनियों की भागीदारी का मेल भारतीय बिजनेस और वर्कर के लिए मौके दे सकता है. क्योंकि देश का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है.

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