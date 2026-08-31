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चिप निर्माण और डिजाइन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, जानिए कैसे 'सेमीकॉन 2.0' से बदलेगी देश की तस्वीर

नई दिल्लीः भारत अपने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत एक लाख और सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करेगा. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया कि सरकार चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया में देश की क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है.

'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) की शुरुआत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि यह छह साल का कार्यक्रम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं रहेगा. इसका मुख्य ध्यान चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री, एडवांस्ड पैकेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्किल्ड मैनपावर तैयार करने पर होगा.

सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें छह रणनीतिक श्रेणियों (कंप्यूट, मेमोरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF, पावर, नेटवर्किंग और सेंसर) के तहत लगभग 100 महत्वपूर्ण चिप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति राष्ट्रीय महत्व और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर उन चिप्स की पहचान करेगी, जो सरकारी प्रोत्साहन के लिए योग्य होंगे.

सरकार का लक्ष्य देश के भीतर ही सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्स, चिप्स, सिस्टम-ऑन-चिप्स और मॉड्यूल विकसित करना है. इन तकनीकों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगी.

वैष्णव ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत को सेंसर सहित कई सेमीकंडक्टर उत्पादों की अपनी घरेलू जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने में मदद कर सकता है, जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. चिप विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए, भारत ओपन-सोर्स तकनीकों के साथ-साथ ARM, IBM Power और RISC-V जैसे स्थापित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना बना रहा है.

मंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली कंपनियां भी भारत में अपना काम शुरू करने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं. सरकार को उम्मीद है कि जैसे-जैसे यह इकोसिस्टम बढ़ेगा, बड़ी इक्विपमेंट कंपनियां देश में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगी.

टैलेंट और स्टार्टअप्स पर फोकस

'सेमीकॉन 2.0' का एक बड़ा हिस्सा कौशल विकास है. भारत ने 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का अपना पिछला लक्ष्य तय समय से काफी पहले ही पार कर लिया है. इसे योजना के मुताबिक 10 साल के बजाय महज चार साल में हासिल कर लिया गया.

अगले चरण में एक लाख और इंजीनियरों को जोड़ा जाएगा. वैष्णव ने कहा कि यह कदम बेहद जरूरी था क्योंकि साल 2032 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में लगभग 10 लाख कर्मचारियों की कमी हो सकती है.

सरकार ने चिप-डिजाइन कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाकर इन्हें 355 विश्वविद्यालयों तक पहुंचा दिया है, जिनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों के संस्थान भी शामिल हैं. इन पहलों के तहत छात्र अब तक 255 चिप्स डिजाइन कर चुके हैं.