CJP नेता सौरव और रांका की न्यायिक हिरासत SEM कोर्ट ने दो दिन और बढ़ाई, CJP की लीगल हेड कार्यवाही पर उठाए सवाल
दिल्ली पुलिस ने दोनों को एसइएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया.
Published : October 19, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसइएम) ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. सीजेपी के दोनों नेता 14 अक्टूबर से जेल में हैं. सोमवार को दिल्ली पुलिस ने दोनों को एसइएम कोर्ट में पेश किया और पांच दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया.
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के 14 सदस्यों के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है. मामले में कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर, 2026 को सीजेपी के ये सदस्य प्रतिबंधित जंतर मंतर पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. दिल्ली पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की है.
#WATCH | Delhi: Visuals from Mandir Marg Police Station from where CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka are being taken away back to judicial custody. As per their lawyer, their surety was turned down today after a reported 'mismatch' in documents. pic.twitter.com/muktRB5n8w— ANI (@ANI) October 19, 2026
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तीनों को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वहीं अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5,000 रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया था. बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था. इसका मतलब है कि जंतर-मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता. इसी फैसले के विरोध में सीजेपी के नेताओं ने ये प्रदर्शन किया था.
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एसईएम कोर्ट की कार्यवाही पर उठाए सवाल
CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने एसईएम कोर्ट की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने सुनवाई को ‘सर्कस’ बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं को हिरासत में रखने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं किया गया. रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि कानून का उपयोग लोगों की आजादी और विरोध की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है
एसईएम कोर्ट में जो हुआ, वह सर्कस से कम नहीं
रत्ना सिंह ने कहा कि एसईएम कोर्ट में सोमवार को जो कुछ हुआ, वह किसी सर्कस से कम नहीं था. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर लोगों की स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान उनके वकील लगातार कानून के आधार पर दलीलें देते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई, जिससे यह साबित हो सके कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई से शांति भंग होने का खतरा है.
मजिस्ट्रेट के कामकाज पर भी उठाए सवाल
रत्ना सिंह ने सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसईएम को भी करीब तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट फोन पर थे और फोन पर सुनते हुए आदेश लिख रहे थे. रत्ना सिंह ने कहा कि अदालत में इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी. पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए.
जमानतदारों के सत्यापन को हिरासत का आधार बनाने पर आपत्ति
रत्ना सिंह ने कहा कि सुनवाई के दौरान वकीलों ने दलील दी कि जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की ओर से किसी तरह की धमकी देने या शांति भंग करने की आशंका का ठोस आधार नहीं बताया गया. इसके बावजूद दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई. रत्ना सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों की आजादी से ज्यादा उन्हें हिरासत में रखने के लिए बहाने तलाशे जा रहे हैं.
एसईएम की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए
रत्ना सिंह ने एसईएम की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो तो कानून के तहत ठोस आधार और उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था का उपयोग विरोध करने वाले लोगों और युवाओं की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है. यह केवल दो लोगों का मामला नहीं है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और विरोध करने के अधिकार से भी जुड़ा है.
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