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CJP नेता सौरव और रांका की न्यायिक हिरासत SEM कोर्ट ने दो दिन और बढ़ाई, CJP की लीगल हेड कार्यवाही पर उठाए सवाल

सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ी ( File Photo )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसइएम) ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. सीजेपी के दोनों नेता 14 अक्टूबर से जेल में हैं. सोमवार को दिल्ली पुलिस ने दोनों को एसइएम कोर्ट में पेश किया और पांच दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के 14 सदस्यों के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है. मामले में कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर, 2026 को सीजेपी के ये सदस्य प्रतिबंधित जंतर मंतर पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. दिल्ली पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की है.