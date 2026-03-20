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'भारत ही समाप्त करा सकता है युद्ध', नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

नागपुर : दुनिया भर में संघर्षों की जड़ स्वार्थ और वर्चस्व की चाह है तथा स्थायी शांति सिर्फ एकता, अनुशासन और धर्म के पालन से ही हासिल की जा सकती है. उक्त बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहीं. भागवत ने कहा कि चल रहे झगड़ों के बीच, दुनिया भर से उठ रही आवाजों में कहा गया है कि सिर्फ भारत ही लड़ाइयों को खत्म कर सकता है क्योंकि यह देश का स्वभाव है. उन्होंने कहा कि लड़खड़ाती दुनिया को धर्म की नींव देकर उसमें संतुलन वापस लाना भारत की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि दुनिया 2,000 साल से संघर्षों के समाधान के लिए विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग करती रही है लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली. आरएसएस प्रमुख ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता के अलावा जबरन धर्म परिवर्तन और श्रेष्ठता एवं हीनता के विचार अब भी मौजूद हैं.

भागवत ने शहर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि 'सभी जुड़े हुए हैं और एक हैं.' उन्होंने संघर्ष से सौहार्द और सहयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान भी धीरे-धीरे इसी समझ की ओर बढ़ रहा है. भागवत ने कहा कि दुनिया में संघर्षों की जड़ स्वार्थ एवं वर्चस्व की चाहत है और स्थायी शांति सिर्फ एकता, अनुशासन और धर्म का पालन करने से ही प्राप्त की जा सकती है.