प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलने में मजा आता है: युवाओं को माफ करने वाले बयान पर बोली कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 'इंस्टाग्राम सभाएं' अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकतीं.
Published : August 1, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 2:07 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी यह कहकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव करने वाले युवकों को माफ कर दिया है. कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई 'क्रूरता' और पेपर लीक के कारण उन्हें हुए मानसिक आघात के लिए माफी मांगें. विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकतीं.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा, "बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है. यह देश और उन युवाओं का अपमान है, जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं."
खुद को नॉन-बायोलॉजिकल बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलना बेहद पसंद है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 1, 2026
वह अपने पूर्ववर्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए वे न केवल अपनी सार्वजनिक सभाओं में, बल्कि संसद के भीतर भी बार-बार झूठ…
शुक्रवार रात को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी गुजर चुकी मां को भी जंतर-मंतर पर 'गंदी गालियां' दी गईं और दुख जताया कि 'हमारी बेटियों' ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही उन्होंने 'गुमराह बच्चों' को माफ करने की बात कही.
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में व्याप्त पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समय युवाओं को गले लगाने और उन्हें सही रास्ते पर ले जाने का है.
रमेश ने पोस्ट में कहा, "खुद को नॉन-बायोलॉजिकल बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलना बेहद पसंद है."
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वह अपने पूर्ववर्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें बदनाम करने के लिए वह न केवल अपनी सार्वजनिक सभाओं में, बल्कि संसद के भीतर भी बार-बार झूठ फैलाते हैं. संसद के भीतर और बाहर गाली-गलौज करने वालों की पूरी फौज को खुली छूट देते हैं और उन्हें पूरा संरक्षण भी प्रदान करते हैं.
रमेश ने आगे लिखा, "आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री NTA के पेपर लीक से ग्रस्त व्यवस्था के कारण लाखों युवाओं को हुई पीड़ा और छात्र आंदोलनों पर गृह मंत्रालय के संरक्षण में हुई बर्बर कार्रवाई के लिए माफी मांगें."
उन्होंने कहा कि पूरा देश राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए चंदा चोरी, आस्था धोखा प्रकरण पर भी प्रधानमंत्री से माफी की उम्मीद कर रहा है, जिसकी स्थापना की घोषणा उन्होंने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में बड़े जोर-शोर से की थी. पूरा देश आज भी 8 नवंबर 2016 को लिए गए उनके तुगलकी फैसले के लिए उनकी माफी का इंतजार कर रहा है, जिसने करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छीन ली और लाखों MSME बंद होने की कगार पर पहुंच गए. ऐसे मामलों की सूची बहुत लंबी है.
यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर मुझे, मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी गईं, पर मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं: पीएम मोदी