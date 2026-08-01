ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलने में मजा आता है: युवाओं को माफ करने वाले बयान पर बोली कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी यह कहकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव करने वाले युवकों को माफ कर दिया है. कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई 'क्रूरता' और पेपर लीक के कारण उन्हें हुए मानसिक आघात के लिए माफी मांगें. विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकतीं. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा, "बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है. यह देश और उन युवाओं का अपमान है, जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं." शुक्रवार रात को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी गुजर चुकी मां को भी जंतर-मंतर पर 'गंदी गालियां' दी गईं और दुख जताया कि 'हमारी बेटियों' ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही उन्होंने 'गुमराह बच्चों' को माफ करने की बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में व्याप्त पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समय युवाओं को गले लगाने और उन्हें सही रास्ते पर ले जाने का है.