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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में 865 करोड़ रुपये से अधिक जब्त

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल से 427 करोड़ रुपये और तमिलनाडु से 438 करोड़ रुपये की जब्त किए गए.

Crores of rupees were seized during the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu.
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में करोड़ों रुपये जब्त किए गए. (सांकेतिक तस्वीर. (ANI))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 10:34 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे विधानसभा चुनावों में प्रवर्तन एजेंसियों ने 865 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जब्ती की है. ये जब्ती तब की गई है जब चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू किया था.

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था. इसने राज्यों से आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा था.

दोनों राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में जब्ती के बारे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार, अब तक ज़ब्त की गई कुल रकम 865 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

इनमें से पश्चिम बंगाल से 427 करोड़ रुपये और तमिलनाडु से 438 करोड़ रुपये की जब्ती की सूचना है. दोनों राज्यों से अब तक जब्त की गई कुल नकदी में से, अब तक जब्त की गई कुल नकदी 99 करोड़ रुपये है. तमिलनाडु से 78 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल से 21 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 84 करोड़ रुपये की शराब जब्त की गई है. पश्चिम बंगाल में कुल जब्त की गई शराब की कीमत 81 करोड़ रुपये और तमिलनाडु में 3 करोड़ रुपये है.

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश और उनके बॉर्डर वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), डीजीपी और सीनियर ऑफिसर के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख के साथ कई रिव्यू मीटिंग की हैं और उन्हें हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और लालच-मुक्त चुनाव पक्का करने का निर्देश दिया है.

यह पक्का करने के लिए, दोनों राज्यों में 5,011 से ज़्यादा (पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283) फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FSTs) तैनात की गई हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके.

इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर अचानक नाके लगाने के लिए 5,363 से ज़्यादा (पश्चिम बंगाल में 3,142 और तमिलनाडु में 2,221) स्थैतिक निगरानी दल (SST) भी तैनात की गई हैं.

चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारी को यह पक्का करना चाहिए कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए जांच और निरीक्षण के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी न हो. इस बारे में किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए जिला शिकायत समितियां भी बनाई गई हैं.

नागरिक/राजनीतिक दल ईसीआईएनईटी पर C-Vigil मॉड्यूल का इस्तेमाल करके एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो फेज में और तमिलनाडु में एक फेज में होने हैं. पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु : चुनाव आयोग ने गृह सचिव व डीजीपी का किया तबादला

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865 करोड़ रुपये से अधिक जब्त
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