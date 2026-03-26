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विधानसभा चुनाव और उप चुनाव : राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 400 करोड़ रुपये से अधिक जब्त

चुनावी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से करोड़ों रुपये जब्त किए गए ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को कहा कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में चल रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में प्रवर्तन एजेंसियों ने 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जब्ती की है. ये जब्ती तब से की गई है जब चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई थी. चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और त्रिपुरा और कर्नाटक समेत 6 राज्यों में उपचुनाव के शेड्यूल की घोषणा की थी. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में एक ही फेज में और पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होंगे. इसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन पक्का करने का निर्देश दिया है. यह बताना जरूरी है कि आयोग ने 5 चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश और उनके 12 सीमावर्ती वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रर्वतन एजेंसियों के प्रमुख के साथ एक रिव्यू मीटिंग की थी. इसमें तैयारियों का रिव्यू किया गया, समन्वय बढ़ाया गया और उन्हें 24 मार्च को हिंसा-मुक्त, डराने-धमकाने और लालच-मुक्त चुनाव पक्का करने का निर्देश दिया गया. यह पक्का करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके. इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर अचानक नाके लगाने के लिए 5,200 से ज़्यादा स्थैतिक निगरानी दल (SST) भी तैनात की गई हैं.