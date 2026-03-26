विधानसभा चुनाव और उप चुनाव : राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 400 करोड़ रुपये से अधिक जब्त
चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से भारी मात्रा में रुपये जब्त किए हैं.
Published : March 26, 2026 at 3:58 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को कहा कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में चल रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में प्रवर्तन एजेंसियों ने 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जब्ती की है.
ये जब्ती तब से की गई है जब चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई थी. चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और त्रिपुरा और कर्नाटक समेत 6 राज्यों में उपचुनाव के शेड्यूल की घोषणा की थी. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में एक ही फेज में और पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होंगे.
The Election Commission of India announced that seizures in connection with the 2026 general and by-elections have crossed Rs 400 crore, including cash, liquor, drugs, precious metals, and freebies. The Commission has deployed flying squads and surveillance teams to ensure free,… pic.twitter.com/PvdVsjzjVT— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2026
इसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन पक्का करने का निर्देश दिया है. यह बताना जरूरी है कि आयोग ने 5 चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश और उनके 12 सीमावर्ती वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रर्वतन एजेंसियों के प्रमुख के साथ एक रिव्यू मीटिंग की थी. इसमें तैयारियों का रिव्यू किया गया, समन्वय बढ़ाया गया और उन्हें 24 मार्च को हिंसा-मुक्त, डराने-धमकाने और लालच-मुक्त चुनाव पक्का करने का निर्देश दिया गया.
यह पक्का करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके. इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर अचानक नाके लगाने के लिए 5,200 से ज़्यादा स्थैतिक निगरानी दल (SST) भी तैनात की गई हैं.
चुनाव आयोग ने कहा, "26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) के एक्टिवेट होने के बाद से 25 मार्च तक, अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कई प्रर्वतन एजेंसियों की मदद से 408.82 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-कानूनी चीजें जब्त की गई हैं, जिसमें 17.44 करोड़ रुपये कैश, 37.68 करोड़ रुपये (16.3 लाख लीटर) की शराब, 167.38 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 23 करोड़ रुपये के कीमती मेटल और 163.30 करोड़ रुपये से ज़्यादा की दूसरी मुफ़्त चीज़ें शामिल हैं."
चुनाव आयोग ने कहा कि उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रर्वतन अथॉरिटीज को यह पक्का करना चाहिए कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए चेकिंग और इंस्पेक्शन के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी या परेशानी न हो. इस बारे में किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए जिला शिकायत समितियां भी बनाई गई हैं.
इसमें कहा गया है कि नागरिक/राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आदर्श आचार संहित उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं.
चुनाव आयोग ने कहा, "15 मार्च से 25 मार्च तक, आम चुनावों और उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में C-Vigil App का इस्तेमाल करके 70,944 शिकायतें दर्ज की गई हैं. इनमें से 70,831 का निपटारा कर दिया गया है और 67,899 शिकायतों (95.8% शिकायतों) का 100 मिनट के अंदर समाधान किया गया."
इसमें कहा गया है कि एक शिकायत सुलझाने का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसमें कोई भी आम आदमी या राजनीतिक पार्टी, संबंधित डीईओ/आरओके पास शिकायत दर्ज करा सकती है.
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