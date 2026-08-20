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केरल CMRL पेमेंट मामला: ED का हवाला का सुराग मिलने का दावा, ₹ 85 लाख ट्रांसफर का खुलासा

ईडी की प्रेस विज्ञप्ति अनुसार तलाशी के दौरान अहम डिजिटल और फिजिकल सबूत मिले हैं. इनमें वीणा के पास से जब्त किए गए हाथ से लिखे अकाउंटिंग रिकॉर्ड और डायरी की एंट्रीज शामिल हैं. डायरी में मौजूद फाइनेंशियल एंट्रीज सीधे तौर पर गैर-कानूनी हवाला ट्रांज़ैक्शन की ओर इशारा करती है.

ये छापे केंद्रीय एजेंसी द्वारा 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा थे. इसमें कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, अवैध भुगतान और रिश्वतखोरी पर ध्यान केंद्रित किया गया था.

इन आरोपों में सीधे तौर पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन का नाम सामने आया है. ये तथ्य ईडी के कोच्चि जोनल ऑफिस द्वारा 18 अगस्त, 2026 को कोझिकोड में नौ अहम जगहों पर की गई तलाशी के बाद सामने आए.

तिरुवनंतपुरम: हाई-प्रोफाइल कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) अवैध भुगतान मामले में एक बड़ी घटनाक्रम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हवाला लेनदेन के गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है.

इससे पता चलता है कि वह अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा बेहिसाब फंड संभाल रही थी. अहम एंट्रीज से फाइनेंशियल ट्रांसफर में शामिल लोगों की जानकारी मिलती है. इसमें हवाला चैनलों के जरिए दुबई में लगभग 85 लाख रुपए का एक जरूरी गैर-कानूनी ट्रांसफर भी शामिल है. इसके अलावा जब्त किए गए रिकॉर्ड में भारत के भीतर कुल 20.05 करोड़ रुपये के घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्योरा है.

जांच करने वालों ने इस बात पर जोर दिया कि ये रकम जांच के दायरे में आए शुरुआती भुगतान से कहीं ज़्यादा है. खासकर वह 2.78 करोड़ रुपये जो वीना की कंपनी, 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' को सीएमआरएल से आईटी कंसल्टेंसी सर्विस के नाम पर मिले थे. और 'एम्पावर इंडिया' के जरिए दिया गया 50 लाख रुपये का लोन. जांच एजेंसी का कहना है कि एक संगठित हवाला नेटवर्क के ज़रिए बिना हिसाब-किताब वाला पैसा घरेलू और विदेशी चैनलों के बीच तेज़ी से इधर-उधर किया गया.

एजेंसी को इन लेन-देन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त बातचीत के तरीकों के सबूत भी मिले. छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस से पता चला कि एक वाई-फाई राउटर, फर्ज़ी पहचान पर रजिस्टर किए गए सिम कार्ड से जुड़ा था. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह फर्ज़ी सिम कार्ड हवाला ऑपरेटरों और दूसरे फायदा उठाने वालों के साथ बिना कोई निशान छोड़े इंटरनेट-आधारित कॉलिंग चैनल बनाने के लिए लिया गया था.

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और ईडी दोनों का मानना ​​है कि हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए ये पैसे सीएमआरएल द्वारा पिछले 15 सालों में दिखाए गए बढ़े-चढ़े या फर्ज़ी खर्चों (₹182 करोड़) से आए थे. हाथ से लिखे हिसाब-किताब, डिजिटल सबूत और संदिग्ध बातचीत के रिकॉर्ड के आधार पर ईडी अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है ताकि डायरी में नाम वाले सभी लोगों और फर्ज़ी सिम रजिस्ट्रेशन में मदद करने वालों की पहचान की जा सके. साथ ही ईडी वीना और उनके साथियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है.