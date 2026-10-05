आदित्य ठाकरे का पासपोर्ट जब्त करो, लुकआउट नोटिस जारी करो: मंत्री नितेश राणे ने की मांग
दिशा सालियान मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विधायक आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है.
Published : October 5, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि दिशा सालियान मौत मामले के मद्देनजर आदित्य ठाकरे का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए.
संवाददाताओं से बात करते हुए राणे ने दावा किया कि ऐसी संभावना है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि ठाकरे विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे. इसलिए, राणे ने गृह विभाग से पासपोर्ट जब्त करके और लुकआउट नोटिस जारी करके तुरंत कार्रवाई करने को कहा.
राणे ने ऐसे उदाहरण दिए जहां बड़े अपराधी और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि दिशा सालियान केस से जुड़ी एफआईआऱ और अलग-अलग बयानों में आदित्य ठाकरे का नाम 13 बार आया है.
इसके अलावा, राणे ने एक गंभीर आरोप लगाया कि अभिनेता डीनो मोरिया जिन्हें नगरपालिका अनुबंध केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था—सिर्फ एक दिखावा थे, और उनके असली 'गॉडफादर' आदित्य ठाकरे थे. मंत्री नितेश राणे ने ईटीवी भारत से कहा, 'वह डर के कारण ठाकरे भाइयों के "गर्जना मोर्चा" में सार्वजनिक मंच पर नहीं आए'.' राणे ने यह भी आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे पर हत्या, गैंगरेप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं.
उन्होंने दावा किया कि इसी डर की वजह से आदित्य ठाकरे, ठाकरे भाइयों के "गर्जना मोर्चा" (Roar Rally) में सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे. हालांकि उनके गायब रहने का कारण बुखार बताया गया, लेकिन राणे ने दावा किया कि असल में ठाकरे गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे.
राणे ने मांग की कि गृह मंत्रालय तुरंत वेरिफाई करे कि आदित्य ठाकरे अभी मुंबई में अपने 'मातोश्री' घर पर हैं या विदेश भाग गए हैं. उन्होंने मांग की कि ठाकरे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, जिसमें उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया जाए. ताकि उन्हें पूछताछ से बचने के लिए विदेश जाने से रोका जा सके.
राणे ने जोर देकर कहा कि गंभीर मामलों में संदिग्धों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और दिशा सालियान मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.
पुणे में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में भाग लूंगा : आदित्य ठाकरे
वहीं विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख है. इसमें उन्होंने एमपीएससी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है. साथ ही उन्होंने कहा, "कल स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठूंगा."
उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में विवेकानंद पाटिल से बात की थी और वे कल, मंगलवार (6 अक्टूबर) को पुणे में एमपीएससी से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ शामिल होंगे. आदित्य ठाकरे ने एमपीएससी चेयरमैन के स्टैंड पर भी सवाल उठाए.
उन्होंने पूछा, "हजारों-लाखों स्टूडेंट्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वे आपसे हटने को कह रहे हैं. आप अभी भी पोस्ट पर क्यों टिके हुए हैं?" ठाकरे ने अपने पोस्ट में पूछा, "क्या आपने 'गद्दार' ज्ञानेश से सबक लिया? या आप तभी इस्तीफा देंगे जब छात्र आकर एमपीएसी के दरवाजे पर बैठेंगे?"
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