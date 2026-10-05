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आदित्य ठाकरे का पासपोर्ट जब्त करो, लुकआउट नोटिस जारी करो: मंत्री नितेश राणे ने की मांग

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि दिशा सालियान मौत मामले के मद्देनजर आदित्य ठाकरे का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए.

संवाददाताओं से बात करते हुए राणे ने दावा किया कि ऐसी संभावना है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि ठाकरे विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे. इसलिए, राणे ने गृह विभाग से पासपोर्ट जब्त करके और लुकआउट नोटिस जारी करके तुरंत कार्रवाई करने को कहा.

राणे ने ऐसे उदाहरण दिए जहां बड़े अपराधी और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि दिशा सालियान केस से जुड़ी एफआईआऱ और अलग-अलग बयानों में आदित्य ठाकरे का नाम 13 बार आया है.

इसके अलावा, राणे ने एक गंभीर आरोप लगाया कि अभिनेता डीनो मोरिया जिन्हें नगरपालिका अनुबंध केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था—सिर्फ एक दिखावा थे, और उनके असली 'गॉडफादर' आदित्य ठाकरे थे. मंत्री नितेश राणे ने ईटीवी भारत से कहा, 'वह डर के कारण ठाकरे भाइयों के "गर्जना मोर्चा" में सार्वजनिक मंच पर नहीं आए'.' राणे ने यह भी आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे पर हत्या, गैंगरेप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं.

उन्होंने दावा किया कि इसी डर की वजह से आदित्य ठाकरे, ठाकरे भाइयों के "गर्जना मोर्चा" (Roar Rally) में सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे. हालांकि उनके गायब रहने का कारण बुखार बताया गया, लेकिन राणे ने दावा किया कि असल में ठाकरे गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे.

राणे ने मांग की कि गृह मंत्रालय तुरंत वेरिफाई करे कि आदित्य ठाकरे अभी मुंबई में अपने 'मातोश्री' घर पर हैं या विदेश भाग गए हैं. उन्होंने मांग की कि ठाकरे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, जिसमें उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया जाए. ताकि उन्हें पूछताछ से बचने के लिए विदेश जाने से रोका जा सके.