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सीहोर की रूठिया फैमिली के कर्जदार ब्रिटिश, 109 साल पहले लिया लोन, अब चुकाने को तैयार

सीहोर की रूठिया फैमिली का कर्जदार ब्रिटिश शासन ( ETV BHARAT )

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने खर्चों के लिए भारत से आर्थिक सहयोग जुटाया था. दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि ये लोन भोपाल रियासत का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया जा रहा है.

सीहोर के नगर सेठ परिवार के विनय रुठिया और उनके छोटे भाई विवेक रुठिया का कहना है "उनके दादा सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने साल 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये लोन के रूप में दिए थे. ये राशि अब तक वापस नहीं की गई. जब इस बारे में सारे दस्तावेज उनके परिवार ने ध्यान से देखे तो मामला साफ हुआ. इसके बाद विधिवत तरीके से ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजा गया."

इस बारे में नगर सेठ के परिवार ने करीब 6 माह पहले अपने अधिवक्ता के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था. परिवार का दावा है कि ब्रिटिश सरकार लोन चुकाने को तैयार हो गया है. इस बारे में साक्ष्य मांगे गए हैं. परिवार का कहना है कि उनके पास लोन देने के सारे दस्तावेज मौजूद हैं.

सीहोर : सीहोर के नगर सेठ को ब्रिटश सरकार से करोड़ों रुपये मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. ये राशि ब्रिटिश सरकार लोन चुकाने के रूप में देगी. नगर सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 35 हजार रुपये लोन 109 साल पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को दिया था. उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी.

इस तरह हुआ 109 साल पुराने कर्ज का खुलासा

रूठिया परिवार का कहना है "सेठ जुम्मा लाल ने कर्ज देने के लगभग 20 साल बाद यानी 1937 में अंतिम सांस ली. उनके निधन के बाद यह दस्तावेज उनके पुत्र सेठ मानक चंद्र रूठिया के पास सुरक्षित रहे. वर्ष 2013 में उनके निधन के बाद ये कागजात विवेक रूठिया के पास पहुंचे. करीब 22 साल तक ये दस्तावेज घर में ही रखे रहे, लेकिन हाल ही में परिवार के भीतर चर्चा के दौरान यह मामला सामने आया."

ब्रिटिश सरकार ने जरूरी दस्तावेज मांगे

कानूनी नोटिस मिलने के बाद ब्रिटिश शासन ने नगर सेठ विनय रूठिया के अधिवक्ता को जवाब भेजा है. इसमें कहा गया है "लोन से संबंधित दस्तावेजों के साथ ही दावेदार के बारे में अधिकृत दस्तावेज भी भेजें." रुठिया परिवार का कहना है "वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से मांगे गए सभी दस्तावेज भेजने की तैयारी कर रहे हैं." विवेक रूठिया का कहना है "उस समय की 35 हजार रुपए की लोन राशि वर्तमान में करोड़ों की होती है. अगर 1917 में सोने का भाव देखकर अंदाजा लगाएं तो ब्याज सहित ये राशि बहुत होती है."

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था लोन (ETV BHARAT)

रूठिया परिवार के नाम बेहिसाब प्रॉपर्टी

सीहोर का रूठिया परिवार बेहद संपन्न माना जाता है. ये भी बताया जाता है कि सीहोर व भोपाल में इस परिवार के नाम पर बेहिसाब प्रॉपर्टी है. आधा सीहोर शहर रूठिया परिवार की जमीन पर बसा है. रूठिया परिवार की हजारों प्रॉपर्टी पर लोग कब्जा कर चुके हैं. सैकड़ों मामलों में कब्जाधारियों से रूठिया परिवार का सालों से विवाद चल रहा है.

ब्रिटिश सरकार ने जरूरी दस्तावेज मांगे (ETV BHARAT)

रॉल्स रॉयस से चलते थे सेठ जुम्मा लाल

विवेक रुठिया के बेटे गौतम रूठिया ने बताया कि "सेठ जुम्मा लाल उस समय रॉल्स रॉयस से चला करते थे. अंग्रेज अधिकारी उनकी अदावत के कायल थे. उस समय भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और सीहोर समेत आसपास के इलाकों में सेठ जुम्मा लाल का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था. सेठ जुम्मा लाल बृद्धि और विवेक में जितने कुशल थे, उतना ही प्रेम उनका समाज के प्रति भी था. उनके परिवार को सेठ जुम्मा लाल से जुड़ा एक और दस्तावेज मिला. जिसमें उनके द्वारा बीमार और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए 6,446 रुपए की सहायता देने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया."