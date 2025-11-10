ETV Bharat / bharat

मेरी तस्वीरों से भी छेड़छाड़! CJI बी आर गवई बोले- जजों को पता है AI का दुरुपयोग

मुख्य न्यायाधीश ने कहाकि न्यायाधीश एआई के दुरुपयोग के बारे में जानते हैं. वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग से वाकिफ हैं.

CJI बी आर गवई बोले- जजों को पता है AI का दुरुपयोग.
By Sumit Saxena

Published : November 10, 2025 at 5:23 PM IST

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सोमवार को मौखिक रूप से कहाकि न्यायाधीश न्यायपालिका के खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

यह मामला न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया. शीर्ष अदालत, न्यायपालिका में जनरेटिव एआई (जेनएआई) के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश या नीति बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

"हां, हां, हमने भी अपनी छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें देखी हैं." मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की. उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से आगे पूछा, "आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए या दो हफ़्ते बाद देखें." हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद करने के लिए स्थगित कर दी. यह याचिका कानूनी पेशेवर कार्तिकेय रावल ने अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की गई थी.

याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायिक प्रणाली और शासन में एआई और मशीन लर्निंग (AIML) तकनीकों के अनियमित और अपारदर्शी उपयोग से आसन्न संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं.

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश/नीति तैयार करने के लिए निर्देश चाहता है. यह उल्लेख करना उचित है कि ये तकनीकें, दक्षता का वादा करते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं. खासकर वैधानिक सुरक्षा उपायों के अभाव में."

याचिका में कहा गया है कि यह उल्लेख करना उचित होगा कि जनरेटिव एआई (GAI) मशीन लर्निंग का उपयोग करता है और एआई का एक उपसमूह बन जाता है. मशीन लर्निंग (ML) के माध्यम से, एआई किसी ऑपरेटर से सीधे निर्देश प्राप्त करने के बजाय पैटर्न की पहचान करके और निष्कर्ष निकाल कर स्वचालित रूप से सीख सकता है.

याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका में जेनएआई के एकीकरण से साइबर हमलों की संभावना बढ़ जाती है. इससे इस ब्लैक बॉक्स को नियंत्रित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है.

याचिका में कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में जेनएआई को अनियमित रूप से अपनाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को गंभीर खतरा है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि यह न्याय प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनता के विश्वास को खतरे में डालता है. याचिका में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि एआई प्रशासनिक दक्षता में सहायता कर सकता है. हालांकि, यह न्यायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक विवेक, नैतिक निर्णय और मानवीय विवेक का स्थान नहीं ले सकता.

परिणामस्वरूप, यह आवश्यक है कि यह न्यायालय उचित निर्देश जारी करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनरल एआई को न्यायपालिका में केवल विनियमित, पर्यवेक्षित और संवैधानिक रूप से अनुपालन करने वाले तरीके से ही तैनात किया जाए. इससे न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो और कानून का शासन कायम रहे."

