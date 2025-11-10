ETV Bharat / bharat

मेरी तस्वीरों से भी छेड़छाड़! CJI बी आर गवई बोले- जजों को पता है AI का दुरुपयोग

CJI बी आर गवई बोले- जजों को पता है AI का दुरुपयोग. ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सोमवार को मौखिक रूप से कहाकि न्यायाधीश न्यायपालिका के खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग से अच्छी तरह वाकिफ हैं. यह मामला न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया. शीर्ष अदालत, न्यायपालिका में जनरेटिव एआई (जेनएआई) के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश या नीति बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. "हां, हां, हमने भी अपनी छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें देखी हैं." मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की. उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से आगे पूछा, "आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए या दो हफ़्ते बाद देखें." हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद करने के लिए स्थगित कर दी. यह याचिका कानूनी पेशेवर कार्तिकेय रावल ने अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की गई थी. याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायिक प्रणाली और शासन में एआई और मशीन लर्निंग (AIML) तकनीकों के अनियमित और अपारदर्शी उपयोग से आसन्न संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं. याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश/नीति तैयार करने के लिए निर्देश चाहता है. यह उल्लेख करना उचित है कि ये तकनीकें, दक्षता का वादा करते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं. खासकर वैधानिक सुरक्षा उपायों के अभाव में."