एक्सक्लूसिव | 'विमान देखने से करियर में चमक आनी चाहिए': मंत्री ने बताया कि भारत कैसे युवाओं को विमानन क्षेत्र में आगे ला रहा

नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नागरिक उड्डयन केवल पायलटों और केबिन क्रू के बारे में नहीं है, और यह वही बात है जिसे युवाओं को समझने की जरूरत है क्योंकि यह क्षेत्र उच्च विकास के दशक में प्रवेश कर रहा है.

ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में, मंत्री ने कहा कि आधुनिक हवाई अड्डे बड़ी संख्या में इंजीनियरों, सुरक्षा पेशेवरों, हवाई यातायात नियंत्रकों, साइबर सुरक्षा टीमों, तकनीशियनों और संचालन पेशेवरों के साथ काम करते हैं, और वे चाहते हैं कि छात्र इन "भविष्य के लिए तैयार" व्यवसायों पर विचार करें.

उन्होंने कहा, "मंत्रालय में, हमने एक कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें भारत में विमानन के विकास के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि इसमें बच्चों के लिए कैरियर की अनेक संभावनाएं हैं. इसके अलावा, विमानन एक बहुत ही भावुक विषय है. लोगों को बचपन से ही इसकी ओर आकर्षित किया जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "जब बच्चे आसमान में विमान देखते हैं, तो उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगती है. हम उनके इस जुनून को उनके करियर के साथ जोड़ना चाहते हैं. इसीलिए हमने एक करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाया है. और हमने देखा कि हमें इसे अभी और बेहतर करना है."

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एक अवसर का लाभ उठाया है और यहां एक स्टॉल का आयोजन किया है, जहां वह बच्चों, युवाओं और कॉलेज के छात्रों को लाने जा रहा है.

नायडू ने कहा, "हम आगंतुकों को बताते हैं कि हवाई अड्डे क्या हैं, विमानन क्या है, वहां किस तरह के विभिन्न करियर हैं. हमें यहां पहले से आ चुके लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हमारा इरादा केवल एक ही है, इस देश के युवाओं में जुनून पैदा करना ताकि वे भविष्य में विमानन क्षेत्र से जुड़ सकें."

विमान से आगे विमानन: छात्रों का भारत के हवाई अड्डों के अंदर कदम

कक्षा में सीखने और वास्तविक विमानन के बीच की खाई को पाटने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश भर के अपने हवाई अड्डों पर छात्रों की मेजबानी शुरू कर दी है, खासकर उन छात्रों की जो एएआई द्वारा संचालित किसी भी सुविधा के 40 किलोमीटर के दायरे में पढ़ रहे हैं. संस्थान एएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसके बाद छात्रों को उन सुविधाओं तक व्यवस्थित पहुंच मिलती है जो आम तौर पर आम जनता के लिए वर्जित होती हैं.

मंत्री नायडू ने कहा, "भारत का लक्ष्य अगले दो दशकों में लगभग 200 और हवाई अड्डे जोड़ने का है, जिससे 2047 तक कुल हवाई अड्डों की संख्या 350-400 हो जाएगी."