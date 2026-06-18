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"भारत की 'देवभूमि' कचरे में डूब रही", हिमाचल में फैली गंदगी देख बोली विदेशी महिला टूरिस्ट, लोगों से की ये अपील

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जगह-जगह फैले कचरे पर एक विदेशी महिला पर्यटक ने चिंता जाहिर की है. सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए इस विदेशी महिला ने न केवल लोगों से कचरा न फैलने भावुक अपील की, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आईना दिखाया है.

शिमला: भारत की देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों टूरिस्ट देश-विदेश से घूमने आते हैं. जो अपने और परिवार के साथ प्रकृति के बीच शांति और सकून का एक सुखद अनुभूति करते हैं. लेकिन बीते कई सालों से टूरिस्टों की बढ़ती आवाजाही के साथ पर्यटन स्थलों पर कचरा, प्लास्टिक बोतल और पैकेट का बढ़ता कूड़ा अब परेशानी का सबब बनने लगा है. अब यह समस्या विदेशी टूरिस्टों को भी परेशान करने लगा रहा है.

विदेशी महिला टूरिस्ट ने कहा, "धरती की सबसे खूबसूरत जगहों को नई सड़कों या होटलों की ज़रूरत नहीं है. उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है, जो उन्हें डंपिंग ग्राउंड में बदलना बंद करें".

शिमला में गंदगी देख दुखी हुई विदेशी महिला टूरिस्ट (@holi.viola)

ओला_वियोला नाम की इंस्टग्राम यूजर ने करीब डेढ़ मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में महिला पहाड़ी प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों और धार्मिक क्षेत्र के आसपास कचरा फैले होने की बात कह रही है. साथ ही इस पर दुख जताते हुए महिला लोगों से कचरा न फैलने की अपील करती हुई नजर आ रही है.

वायरल वीडियो में कचरा न फैलने की भावुक अपील करते हुए विदेशी महिला ने कहा, "मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करती हूं, कृपया ऐसा करना बंद कर दीजिए. मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में हूं और यहां यात्रा करते हुए मैंने एक दुखद चीज देखी, जो मुझे हर जगह दिखाई दे रही है. आप इस जगह को देवताओं की भूमि कहते हैं. मैं आपके देश का सम्मान करती हूं, आपके देवताओं और आपकी संस्कृति का सम्मान करती हूं. मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से भी ज्यादा सम्मान करती हूं, क्योंकि मैं यहां घूम रही हूं और मुझे हर जगह बस ढेर सारा कचरा दिखाई दे रहा है'.

विदेशी महिला ने स्थानीय लोगों और स्वदेशी पर्यटकों को भी आईना दिखाते हुए कहा कि आप गाड़ियों से घूमते हैं. क्या आप यह कचरा अपने साथ नहीं रख सकते और जहां कूड़ादान हो वहां फेंक सके? यह आपके लिए देवभूमि है और अपनी संस्कृति अपने देश के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. यहां हजारों पवित्र स्थान हैं, मंदिर हैं. लेकिन मंदिरों के पास भी कचरा देखने को मिलता है. मैं आपसे विनती करती हूं ऐसा करना बंद कीजिए.

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