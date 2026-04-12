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उत्तराखंड पाकिस्तानी हैंडलर मामला, राजद्रोह का केस दर्ज, केंद्रीय एजेंसियों ने की पूछताछ

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आज आरोपी विक्रांत से पूछताछ की. आरोपी के नेटवर्क, फंडिंग के स्रोतों की भी जांच की जा रही है.

PAKISTANI HANDLER VIKRANT KASHYAP
उत्तराखंड पाकिस्तानी हैंडलर मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:38 PM IST

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देहरादून(उत्तराखंड): राजधानी देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र से शुक्रवार को उत्तराखंड एसटीएफ और थाना प्रेमनगर पुलिस ने झाझरा से संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर विक्रांत कश्यप को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. साथ ही आरोपी पर देश की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के आरोप में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई है. वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने भी विक्रांत से पूछताछ की है.

संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर विक्रांत कश्यप तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था. एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार विक्रांत कश्यप लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था. वह देश विरोधी तत्वों के संपर्क में था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाकर विदेश में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था. उसने देहरादून के महत्वपूर्ण संस्थानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों से संबंधित जानकारी, लोकेशन और वीडियो फुटेज साझा किए थे.उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी देहरादून पहुंचे. उन्होंने आरोपी से विस्तृत पूछताछ की. पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रेमनगर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. साथ ही आरोपी पर देश की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के आरोप में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई है. मामले की जांच बहुस्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर की जा रही है. साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी आरोपी से पूछताछ की है. आरोपी के नेटवर्क, उसके संपर्कों और फंडिंग के स्रोतों की भी जांच की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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