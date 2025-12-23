दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या पर मचा बवाल, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन
हिंदू सगंठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई.
Published : December 23, 2025 at 12:07 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 12:32 PM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. यह विरोध देशभर के जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव भी VHP के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, भारी संख्या में पहले ही बांग्लादेश सिंचाई के बाहर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के जमाने की तैनाती कर दी गई थी. प्रदर्शनकारियों को काफी दूरी पर रोक लिया गया है.
पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से पहले मंगलवार को यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. इलाके को तीन लेयर की बैरिकेडिंग और पुलिस और पैरामिलिट्री की ज़्यादा फोर्स लगाकर सुरक्षित किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और फोर्स तैनात की गई है."
VHP और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की निंदा करने के लिए हाई कमीशन बिल्डिंग पर प्रदर्शन की घोषणा की है. दूतावास में कई प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लिए नारे लगाते दिखे.
VIDEO | Delhi: VHP members hold protest, break barricades during protest outside Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country.— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jdo2EPjsJe
सर्व भारतीय हिंदी बंगाली संगठन, VHP और बजरंग दल के सदस्यों ने दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH दिल्ली: सर्व भारतीय हिंदी बंगाली संगठन, VHP और बजरंग दल के सदस्यों ने दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/3O03Sizo3G— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2025
बता दें कि पिछले हफ़्ते बांग्लादेश के भालुका में एक गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी दीपू चंद्र दास को भीड़ मारा और फिर सड़क पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा भड़क गया. यूनुस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं.