दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या पर मचा बवाल, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन

हिंदू सगंठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई.

दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 12:32 PM IST

नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. यह विरोध देशभर के जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव भी VHP के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, भारी संख्या में पहले ही बांग्लादेश सिंचाई के बाहर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के जमाने की तैनाती कर दी गई थी. प्रदर्शनकारियों को काफी दूरी पर रोक लिया गया है.

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से पहले मंगलवार को यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. इलाके को तीन लेयर की बैरिकेडिंग और पुलिस और पैरामिलिट्री की ज़्यादा फोर्स लगाकर सुरक्षित किया गया है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और फोर्स तैनात की गई है."

दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

VHP और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की निंदा करने के लिए हाई कमीशन बिल्डिंग पर प्रदर्शन की घोषणा की है. दूतावास में कई प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लिए नारे लगाते दिखे.

सर्व भारतीय हिंदी बंगाली संगठन, VHP और बजरंग दल के सदस्यों ने दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

बता दें कि पिछले हफ़्ते बांग्लादेश के भालुका में एक गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी दीपू चंद्र दास को भीड़ मारा और फिर सड़क पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा भड़क गया. यूनुस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं.

