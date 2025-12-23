ETV Bharat / bharat

दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या पर मचा बवाल, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन

दिल्ली में VHP का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. यह विरोध देशभर के जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव भी VHP के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, भारी संख्या में पहले ही बांग्लादेश सिंचाई के बाहर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के जमाने की तैनाती कर दी गई थी. प्रदर्शनकारियों को काफी दूरी पर रोक लिया गया है. पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से पहले मंगलवार को यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. इलाके को तीन लेयर की बैरिकेडिंग और पुलिस और पैरामिलिट्री की ज़्यादा फोर्स लगाकर सुरक्षित किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और फोर्स तैनात की गई है."