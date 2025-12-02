ETV Bharat / bharat

कश्मीर से दिल्ली आने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन की सुरक्षा बढ़ी, हाई-टेक स्कैनिंग से गुजरेगा हर पार्सल

नई व्यवस्था के तहत किसी भी पार्सल को बिना पूरी जांच स्कैनिंग के ट्रेन में लोड नहीं किया जा सकेगा.

पार्सल ट्रेन की बढ़ाई जा रही सुरक्षा
ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 4:43 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से दिल्ली पहुंचने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे, सुरक्षा मोर्चे पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है. कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों, संवेदनशील इलाकों में हालिया धमाकों खासकर लाल किले के बाहर हुए बम ब्लास्ट के बाद रेलवे ने पार्सल मूवमेंट की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए व्यापक व कठोर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है.

कश्मीर समेत सभी प्रमुख स्टेशनों पर लगाई जाएगी स्कैनिंग मशीनें
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर सहित उन सभी प्रमुख स्टेशनों पर अत्याधुनिक पार्सल स्कैनिंग मशीनें लगाने की योजना है, जहां से दिल्ली के लिए पार्सल लोड किया जाता है. इसका प्रस्ताव औपचारिक रूप से रेलवे मुख्यालय भेज दिया गया है. स्वीकृति मिलते ही मशीनों की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

संदिग्ध पार्सलों की मैनुअल चेकिंग, हथियारों पर पैनी नजर
स्कैनिंग के साथ आरपीएफ टीमें संदिग्ध पार्सलों की अलग से मैनुअल जांच भी करेंगी. इससे विस्फोटक, अवैध हथियार या संदिग्ध सामग्री की तस्करी करने की किसी भी कोशिश को जड़ से रोका जा सकेगा.

कश्मीर से आने वाले कार्गो को आतंकवादी संगठन कई बार ट्रांजिट का माध्यम बनाने का प्रयास कर चुके हैं. हाल के दिनों में घाटी में बढ़ती गतिविधियों और देश की राजधानी में सुरक्षा खतरों को देखते हुए आरपीएफ ने इंटेलिजेंस बेस्ड सुरक्षा रणनीति तैयार की है. कंट्रोल रूम, स्टेशन सुरक्षा, डॉग स्क्वॉड व बम डिस्पोजल टीमों को भी हाई-अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है.

DELHI TO KASHMIR PARCEL TRAIN
कश्मीर से दिल्ली आने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन की बढ़ी सुरक्षा (ETV BHARAT)

आरपीएफ के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडेय ने बताया कि कश्मीर जैसे संवेदनशील स्थान से दिल्ली के लिए आने वाले पार्सल की जांच के बाद ही ट्रेन में लोडिंग हो इसके लिए पार्सल स्कैनर मशीनें लगाने की योजना है. इसके लिए प्रपोजल मुख्यालय को भेज दिया गया है. बहुत जल्द ही अनुमति मिलने और पार्सल स्कैनर लगने की उम्मीद है.

हर पार्सल हाई-टेक स्कैनिंग से गुजरेगा
हर पार्सल हाई-टेक स्कैनिंग से गुजरेगा (ETV BHARAT)

राजधानी तक पहुंचेगी ‘सुरक्षित सप्लाई’
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का लक्ष्य पार्सल हैंडलिंग को 100 प्रतिशत स्कैनिंग बेस्ड बनाना है, जिससे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके. रेलवे व आरपीएफ का मानना है कि नई व्यवस्था आतंकवाद के मंसूबे नाकाम होंगे और देश की सप्लाई चेन को पहले से अधिक सुरक्षित बनाएगी.

पार्सल स्पेशल ट्रेन पर सुरक्षा कड़ी
पार्सल स्पेशल ट्रेन पर सुरक्षा कड़ी (ETV BHARAT)

अतिरिक्त उपकरण व फोर्स की तैनाती
रेलवे भविष्‍य में इस सुरक्षा सर्कल को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण जैसे हैंडहेल्ड स्कैनर, विस्फोटक डिटेक्शन सिस्टम व निगरानी कैमरों की स्थिति को और मजबूत करेगा. कश्मीर से दिल्ली तक पूरी पार्सल चेन को सुरक्षित बनाने के लिए RPF के अतिरिक्त जवान भी लगेंगे, जिससे किसी भी चरण पर सुरक्षा की चूक न हो.

13 सितंबर से शुरू हुई पार्सल स्पेशल ट्रेन
जम्मू-कश्मीर से दिल्ली के बीच पार्सल स्पेशल ट्रेन बीती 13 सितंबर से चलनी शुरू हुई. यह ट्रेन कश्मीर के बडगाम स्टेशन से प्रस्थान कर रास्ते में प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर, और जम्मूतवी पर रुकती है. अंततः दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है.

कश्मीर से आते हैं सेब, केसर अखरोट और गर्म कपड़े
इस पार्सल स्पेशल ट्रेन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के स्थानीय उत्पादों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर कश्मीर के सेब, केसर, अखरोट, पश्मीना शॉल, कालीन और हस्तशिल्प जैसे माल के लिए होता है. इससे कश्मीर के किसानों व हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक तेज़ी से पहुंचाने में मदद मिलती है.

Last Updated : December 2, 2025 at 4:43 PM IST

संपादक की पसंद

