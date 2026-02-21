ETV Bharat / bharat

मणिपुर में कुकी जो लोगों की सुरक्षा के साथ किया समझौता, राज्य सरकार पर सैलेन हाओकिप का आरोप

कुकी राष्ट्रीय संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि, जो लोगों की सुरक्षा के साथ समझौत किया गया है. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया.

Security of Kuki Zo people in Manipur
सैलेन हाओकिप, प्रवक्ता, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन, दूसरी मणिपुर की फाइल फोटो (ETV Bharat And AFP)
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) के प्रवक्ता सैलेन हाओकिप ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में कुकी-जो लोगों की सुरक्षा से मणिपुर की 'बहुसंख्यक' राज्य सरकार ने समझौता किया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए गृह मंत्रालय के नव नियुक्त सलाहकार, अजीत लाल कुकी-जो की विधान मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक मांग से निपटने में असरदार होंगे.

ईटीवी भारत को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सैलेन हाओकिप ने कहा कि, अजीत लाल एक रिटायर्ड सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं. उनके पास 2011 से 2014 तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के तहत JIC चीफ के तौर पर बहुत अनुभव है. ऐसे में उन्हें यकीन है कि वह कुकी जो की लेजिस्लेचर वाले UT की गंभीर राजनीतिक मांग से निपटने में असरदार होंगे, जो मणिपुर की बहुसंख्यक-नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा उनके सुरक्षा मुद्दे से समझौता किए जाने से पैदा हुई है.

कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) कई कुकी-जो विद्रोही संगठनों का एक छाता संगठन है, जो अभी केंद्र सरकार के साथ सीजफायर मोड में है. जब पूछा गया कि क्या नई लोकप्रिय सरकार बनने के बाद मणिपुर में शांति रहेगी. इस पर हाओकिप ने कहा, "हम मणिपुर सरकार से बहुत नाखुश थे क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो हुआ, उसका नतीजा 3 मई 2023 को इम्फाल मणिपुर से कुकी जो का सरकार द्वारा किया गया जातीय सफाया था.

उन्होंने कहा कि, लगभग दो साल बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और शांति (हिंसा न होना) हो गई. राज्य सरकार हाल ही में बनी है. हालांकि, अलग-अलग कारणों से उखरुल जिले के लिटन और चुराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क उठी. पहली, जो सिर्फ शराब के नशे में हुई हाथापाई थी, एक सांप्रदायिक मुद्दे में बदल गई. दूसरी, वैफेई जनजाति के एक विधायक के लोकप्रिय सरकार में शामिल होने के कारण हुई.

मणिपुर के कुकी-जो लोगों के लिए एक अलग प्रशासन या विधानसभा वाले यूटी की अपनी मांग दोहराते हुए, हाओकिप ने कहा कि कुकी-जो की आर्टिकल 239A पर आधारित विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश की मांग एक अस्तित्व की जरूरत है क्योंकि उन्हें बहुसंख्यकों द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया है.

हाओकिप ने कहा कि, 3 मई 2023 से पहले,ऑपरेशन सस्पेंशन (SoO) ग्रुप्स की मांग मणिपुर राज्य के अंदर एक टेरिटोरियल काउंसिल की थी. 3 मई 2023 के बाद, मणिपुर से कुकी-जो के जातिय संहार के कारण मणिपुर के अंदर एक प्रादेशिक परिषद की राजनीतिक मांग में एक बड़ा बदलाव जरूरी हो गया. 31 सितंबर 2023 को, आर्टिकल 239A के आधार पर लेजिस्लेचर वाले कुकी-जो यूनियन टेरिटरी के लिए सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था."

जब पूछा गया कि क्या फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) जैसी कोई समझ काम करेगी, तो हाओकिप ने कहा कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी डील खास तौर पर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के लोगों के लिए है.

"यह डील नागालैंड के छह जिलों को कुछ हद तक ऑटोनॉमी देने से जुड़ी है, जिनमें राज्य के अंदर आठ बड़ी ट्राइब्स रहती हैं. उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा प्रायोजित जातीय सफ़ाई के अनुभव को देखते हुए, जो देश के इतिहास में कहीं और कभी नहीं हुई, मणिपुर राज्य के अंदर कुकी-जो लोगों के जीवन और संपत्ति की जरूरी सुरक्षा को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कोई भी डील मंजूर नहीं की जा सकती."

हाओकिप ने पिछली मणिपुर सरकार पर केंद्र सरकार और कुकी विद्रोही संगठनों के साथ साइन किए गए सीजफायर के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "मणिपुर राज्य, जो त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते का साइन करने वाला है, ने 3 मई 2023 से जमीनी नियमों का बड़ा उल्लंघन किया, जिसमें मीरा पैबी, अरम्बी तेंगगोल और मेइतेई लीपुन ने मणिपुर की घाटी से कुकी-जो की पहले कभी नहीं हुई जातीय सफ़ाई में भीड़ का नेतृत्व किया, जिसे पहले कांगलीपाक के नाम से जाना जाता था.

उन्होंने कहा, "वे मांग करते हैं कि केंद्र सरकार सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को रद्द कर दे क्योंकि वे नहीं चाहते कि कुकी-जो को उनकी अपनी जमीन पर संवैधानिक सुरक्षा मिले. यह उनकी गलत सोच की वजह से है कि आज का मणिपुर, जो उपनिवेशवादी की बनाई हुई जगह है, कांगलीपाक है. उन्होंने कहा कि, कुकी हिल्स कभी भी मणिपुर का हिस्सा नहीं थे.

यह ध्यान देने वाली बात है कि कई मैतेई संगठनों ने SoO ग्रुप्स पर जमीनी नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने तो यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स के साथ हुए समझौते को सस्पेंड कर दे.

उन्होंने कहा, "हम मणिपुर वापस नहीं जा सकते. हमारा भविष्य हमारी पुरखों की जमीन में है, जहां से हम सुरक्षित बचकर आए थे. उन्होंने कहा कि, देश के नागरिक होने के नाते वह अपनी जमीन पर प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जो औपनिवेशिक राज से पहले कभी मणिपुर का हिस्सा नहीं थी." गौरतलब है कि 2023 में मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी संगठनों की गृह मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं.

