ETV Bharat / bharat

महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की, कहा, 'सुरक्षा में चूक हुई, जांच करे सरकार

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कुलगाम के केलम इलाके में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा की. इस आतंकी हमले में दो बाहरी मजदूर मारे गए थे. उन्होंने इस घटना को 'सुरक्षा में चूक' बताया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

टारगेट किलिंग पर दुख जताते हुए, मुफ्ती ने उन मजदूरों की बुरी हालत पर रोशनी डाली जो रोजी-रोटी कमाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं. पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा, "लोग यहां मजदूरी करने आते हैं. उन्होंने पूछा कि, वे इतनी दूर क्यों जाते हैं.

महबूबा ने फिर आगे कहा कि, बाहर से लोग यहां शायद इसलिए आते हैं कि, उनके लिए घर पर कोई नौकरी नहीं है. उन्हें यहां कश्मीर में काम मिलता है. इन सबके बीच बाहर से आए लोगों पर गोलियां चलाई जाती है. उन्होंने कहा कि, उनके पास इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने इलाके में सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए, यह पूछते हुए कि भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी हमला कैसे कर पाए. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी है. मैं यहां की स्थानीय सरकार से आग्रह करती हैं कि, वह इन पीड़ितों को मुआवजा दे. उन्होंने कहा कि, पीड़ितों को उनके राज्य की तरफ से जो मुआवजा दिया जाएगा, उसके अलावा उन्हें यहां से (जम्मू कश्मीर सरकार) से भी मुआवजा दिया जाना चाहिए.