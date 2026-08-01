महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की, कहा, 'सुरक्षा में चूक हुई, जांच करे सरकार
महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि, स्थानीय सरकार की तरफ से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए.
By ANI
Published : August 1, 2026 at 2:54 PM IST
श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कुलगाम के केलम इलाके में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा की. इस आतंकी हमले में दो बाहरी मजदूर मारे गए थे. उन्होंने इस घटना को 'सुरक्षा में चूक' बताया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
टारगेट किलिंग पर दुख जताते हुए, मुफ्ती ने उन मजदूरों की बुरी हालत पर रोशनी डाली जो रोजी-रोटी कमाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं. पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा, "लोग यहां मजदूरी करने आते हैं. उन्होंने पूछा कि, वे इतनी दूर क्यों जाते हैं.
महबूबा ने फिर आगे कहा कि, बाहर से लोग यहां शायद इसलिए आते हैं कि, उनके लिए घर पर कोई नौकरी नहीं है. उन्हें यहां कश्मीर में काम मिलता है. इन सबके बीच बाहर से आए लोगों पर गोलियां चलाई जाती है. उन्होंने कहा कि, उनके पास इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने इलाके में सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए, यह पूछते हुए कि भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी हमला कैसे कर पाए. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी है. मैं यहां की स्थानीय सरकार से आग्रह करती हैं कि, वह इन पीड़ितों को मुआवजा दे. उन्होंने कहा कि, पीड़ितों को उनके राज्य की तरफ से जो मुआवजा दिया जाएगा, उसके अलावा उन्हें यहां से (जम्मू कश्मीर सरकार) से भी मुआवजा दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि, सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि, आखिर सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी के बाद भी आतंकी कैसे अंदर घुस आए और दो निहत्थे लोगों की जान ले ली. अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह, एक दूसरे बाहरी मज़दूर की मौत हो गई, जो शुक्रवार शाम को साउथ कश्मीर के कुलगाम ज़िले के केलम इलाके में हुए आतंकवादी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था.
अधिकारियों के मुताबिक, कल आतंकवादियों द्वारा बाहरी मजदूरों पर गोली चलाने के बाद पीड़ित का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा था. मेडिकल टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद, आज सुबह उसकी मौत हो गई. इसके साथ ही, शुक्रवार के हमले में मरने वालों की संख्या दो हो गई है.
घटना के बाद, सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे केलम इलाके को घेर लिया और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में आतंकवादियों ने एक बाहरी मजदूर पर गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई.
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