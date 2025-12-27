ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, चार जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर, जानें पूरा शेड्यूल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता किया गया है. जानिए पूरा शेड्यूल क्या है.

TRAFFIC RULES IN RANCHI
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 27, 2025 at 5:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर 28 अगस्त को रांची आ रही हैं. उनके दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस दौरान जमशेदपुर और गुमला में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी. उनके आगमन के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रांची स्थित लोकभवन को सजाया और संवारा जा रहा है.


28 दिसंबर की शाम रांची में आगमन


28 दिसंबर को राष्ट्रपति गोवा से उड़ान भरेंगी. उनका विशेष विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 28 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे लैंड करेगा. एयरपोर्ट पर स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शाम करीब 6.30 बजे लोकभवन पहुंचेंगी. लोकभवन में डिनर के बाद रात्रि विश्राम करेंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची एयरपोर्ट से हीनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, सहजानंद चौक और किशोरगंज चौक होते हुए लोकभवन वाले रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी (ईटीवी भारत)


राष्ट्रपति का 29 दिसंबर का शिड्यूल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर की सुबह करीब 9.30 बजे लोकभवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सीधे जमशेदपुर के लिए उड़ान भरेंगी. जमशेदपुर स्थित सोनारी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सड़क मार्ग से सुबह करीब 10.45 बजे करनडीह स्थित दिशोम जाहेर स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी. यहां पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी. कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जिरेन जेवियर टोपनो स्वागत भाषण देंगे.

इस दौरान राष्ट्रपति 12 लोगों को पुरस्कार देंगी. कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद करीब 12 बजे जमशेदपुर स्थिति सर्किट हाउस जाएंगी. यहां से करीब 2 बजे एनआईटी, जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी. यहां एनआईटी के डायरेक्टर प्रो गौतम सूत्रधार स्वागत भाषण देंगे. छात्रों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा. कार्यक्रम के समापन के बाद करीब 4.30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी और लोकभवन के लिए प्रस्थान करेंगी.

Traffic rules in Ranchi
सुरक्षा को लेकर पुलिस को ब्रीफिंग करते रांची आईजी (ईटीवी भारत)


राष्ट्रपति का 30 दिसंबर का शिड्यूल


30 दिसंबर को रांची स्थित लोकभवन से सुबह करीब पौने दस बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी. यहां से उनका विमान छत्तीसगढ़ के जसपुर में लैंड करेगा. वहां से सड़क मार्ग से करीब 20-25 किमी की दूरी तय कर गुमला में रायडीह के माझाटोली स्थित पंखराज साहेब कार्तिक उरांव चौक पहुंचेंगी. यहां स्व कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह कार्तिक जतरा में शिरकत करेंगी.

समारोह में कमेटी के चेयरमैन शिवशंकर उरांव स्वागत भाषण देंगे. यहां ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का भाषण होगा. अंत में करीब 12 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा. कार्यक्रम के बाद जसपुर से उड़ान भरकर करीब 2.45 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली रवाना हो जाएंगी.

Traffic rules in Ranchi
पुलिस ब्रीफिंग में मौजूद पुलिस के आला अधिकारी (ईटीवी भारत)


14 आईपीएस, 75 डीएसपी सहित तीन हजार जवान तैनात


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर झारखंड पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर 14 आईपीएस, 75 डीएसपी सहित 3000 फोर्स की तैनाती की गई है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता डॉ माइकल राज ने बताया कि राष्ट्रपति का तीन दिवसीय दौरा 28 दिसम्बर से शुरू हो रहा है. इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राष्ट्रपति के तीन दिवसीय दौरे को देखते हुए चारों जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है.


रांची में आईजी ने किया जवानों को ब्रीफ


आईजी रांची मनोज कौशिक के द्वारा रांची में राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात जवानों को ब्रीफ भी किया गया. रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति के कारकेड का रिहर्सल भी किया गया. राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात जवानों को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहे. जिस रूट लाइन से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां पूरी तरह से पुलिसकर्मी को सतर्क रहना है. काफिले के रास्ते में पड़ने वाले सभी ऊंची बिल्डिंगों पर पुलिस के स्नाइपर तैनात किए गए हैं.

Traffic rules in Ranchi
एयरपोर्ट पर चेकिंग करते सुरक्षाकर्मी (ईटीवी भारत)


एयरपोर्ट पर सघन जांच


अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति रांची में लोकभवन में रात्रि विश्राम करेंगे. इसे देखते हुए रांची एयरपोर्ट से लेकर लोकभवन तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रांची एयरपोर्ट पर स्निपर डॉग के साथ बीडीएस की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ पूरे एयरपोर्ट पर सघन जांच अभियान चला रही है. पूरे एयरपोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. झारखंड जगुआर की बीडीएस टीम एयरपोर्ट के चप्पे-चप्पे की तलाशी स्निपर डॉग और मेटल डिटेक्टर से लगातार कर रही है.


नो फ्लाइंग जोन घोषित


वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर राजधानी रांची में एक विशेष रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है. रांची डीसी कार्यालय की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में यह बताया गया है कि 'भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया का रांची में आगमन होना है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से लोकभवन के 200 मीटर की परिधि को Drone, Paragliding, Hot Air Balloon के संदर्भ में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा No Flying Zone घोषित किया गया है'.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, तीन दिनों तक रांची के इन रूट्स पर नहीं चलेंगे कोई वाहन

NIT के दीक्षांत समारोह की तैयारियों का निरीक्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को आएंगी झारखंड, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा प्रशासन

TAGGED:

सुरक्षा व्यवस्था
राष्ट्रपति का झारखंड दौरा
PRESIDENT OF INDIA
DRAUPADI MURMU IN JHARKHAND
TRAFFIC RULES IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.