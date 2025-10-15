ETV Bharat / bharat

सारंडा में डेरा डाले एक करोड़ के 3 इनामी सहित 65 नक्सलियों की घेराबंदी, झारखंड-ओडिशा बार्डर पर नाकेबंदी

सारंडा के नक्सलियों को हाल के दिनों में ओडिशा से मदद मिलने लगी थी. पिछले महीने ही नक्सलियों ने एक विस्फोटक बड़े ट्रक को लूट लिया था, जिसमें ओडिशा के कुछ अंडरग्राउंड वर्करों ने नक्सलियों की मदद की थी. सारंडा में तीन एक करोड़ के इनामी नक्सलियों सहित लगभग 65 से ज्यादा नक्सली कैडर जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए हैं. आईईडी बमों के जरिये अब तक वे अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब नक्सलियों के विस्फोटक भी खत्म होने के कगार पर है.

इनमें तीन कैंप ओडिशा और पांच झारखंड सीमा में बनाए जा रहे हैं. ये कैंप माओवादियों के आवागमन को पूरी तरह रोक देंगे. खुफिया सूचनाओं के आधार पर बनाए गए ये कैंप माओवादियों के राशन, पानी और दैनिक जरूरतों की आपूर्ति को बाधित करेंगे. इससे माओवादी जंगल से बाहर निकलने में असमर्थ होंगे, जिससे उनकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी. झारखंड पुलिस ने माओवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा.

झारखंड पुलिस और ओडिशा पुलिस ने संयुक्त रूप से सारंडा में डेरा डाले हुए नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी है, ताकि माओवादियों के खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके. माओवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए आठ नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं. आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ-साथ नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान के लिए ओडिशा और झारखंड में नए कैंप स्थापित किया जा रहे हैं.

झारखंड में नक्सलियों का सबसे मजबूत दस्ता फिलहाल सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट में डेरा डाले हुए है. 15 हजार से ज्यादा सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को घेर रखा है, लेकिन मजबूत आईईडी (जमीन में गाड़े गए विस्फोटक) की जाल की वजह से सुरक्षाबल नक्सलियों की मांद तक पहुंचने में अब तक विफल साबित हुए हैं. मार्च 2026 तक माओवादियों के सफाये को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे सुरक्षाबलों ने हर हाल में सारंडा फतह करने की कोशिश में लगे हुए है. इसी क्रम में अब नक्सलियों के फरार होने की एकमात्र जगह ओडिशा बॉर्डर पर भी नाकेबंदी शुरू कर दी गई है.

रांची: झारखंड के सारंडा में एक करोड़ के इनामी नक्सलियों और उनके 65 साथियों की मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी गई है. झारखंड की सीमा में पांच और ओडिशा की सीमा में तीन कैंप के जरिए माओवादियों की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया है. दोनों ही राज्यों की सीमा पर कैंप का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है. सबसे मजबूत दस्ता मौजूद है सारंडा

यही वजह है कि विस्फोटक हासिल करने के लिए एक करोड़ के इनामी अनल ने ओडिशा में अपने एक बेहद विश्वस्त व्यक्ति जॉर्ज से संपर्क साधा और किसी भी तरह से विस्फोटक उपलब्ध करवाने की बात कही. जार्ज ने अनल को यह सूचना दी की ओडिशा के खदानों में जो विस्फोटक सप्लाई होता है वह ट्रक से जाता है, उसे अगर लूट लिया जाय तो भारी मात्रा में विस्फोटक जमा किया जा सकता है.

टोह लेता जवान (ईटीवी भारत)

जार्ज की सूचना पर ही अनल दस्ते के नक्सलियों ने 27 मई 2025 को विस्फोटक से भरे ट्रक को लूट लिया था और विस्फोटक को सारंडा तक ले आए. विस्फोटक लूटे जाने की सूचना पर झारखंड और ओडिशा पुलिस दोनों ही सतर्क हुई और एक बड़ा अभियान चलाकर लूट गए विस्फोटकों का लगभग 80% बरामद कर लिया.

इसी बीच ओडिशा पुलिस को यह जानकारी मिली की राउरकेला का रहने वाला जॉर्ज झारखंड के बड़े नक्सलियों का सहयोगी है. सूचना के आधार पर राउरकेला पुलिस के द्वारा जॉर्ज को गिरफ्तार किया गया. ओडिशा पुलिस के सामने जॉर्ज ने कई बड़े खुलासे किए थे.

सुरक्षाकर्मी के साथ स्वान दस्ता (ईटीवी भारत)

राउरकेला के एसपी नितेश वाधवानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि जॉर्ज और झारखंड के नक्सलियों के संबंध की परत दर परत जांच की गई है.

ओडिशा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जॉर्ज को लेकर जो बातें सामने आई है वह बेहद खतरनाक है. जॉर्ज की सूचनाओं केवल विस्फोटकों की जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस के पूरे मूवमेंट पर भी वह नजर रखता था. उसके पास ऐसे कई अहम जानकारियां थी, जिसका फायदा उठाकर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो विस्फोटकों की लूट सभी बड़ी हो सकती थी.



केवल सारंडा में बचे हैं बड़े नक्सली

झारखंड के कई घोर नक्सलवाद प्रभावित जिले अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं. बोकारो, गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा और हजारीबाग जैसे जिलों में माओवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं. झारखंड पुलिस के अनुसार, पूरे राज्य में अब केवल 85 माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें 45 इनामी हैं. इनमें से 65 माओवादी सारंडा क्षेत्र में केंद्रित हैं, जहां बड़े इनामी माओवादी, जिन पर एक करोड़, 25 लाख, 10 लाख और पांच लाख के इनाम हैं छिपे हैं.



क्या है सारंडा के वर्तमान हालात

झारखंड को नक्सली मुक्त करने में सबसे बड़ी बाधा सारंडा ही है. झारखंड पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में झारखंड में नक्सलियों की कमान एक करोड़ के इनामी पुलिस ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के हाथ में है. मिसिर बेसरा के साथ में 60 खूंखार नक्सलियों की एक पूरी टीम है. जिसमें केंद्रीय कमेटी के मेंबर अनल दा और असीम मंडल के अलावा झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर सुशांत सहित अन्य नक्सली भी शामिल है, यह सभी कोल्हान में डेरा डाले हुए हैं. इसके अलावा 20 से 25 नक्सलियों के दस्ते वाला एक ग्रुप कुख्यात नक्सली कमांडर अजय महतो के लिए काम कर रहा है. यह दस्ता भी पश्चिमी सिंहभूम कैंप कर रहा है.



आत्मसमर्पण और सख्ती की नीति

नक्सलियों पर सुरक्षाबलों की सख्ती का असर भी दिख रहा है. साल 2025 में अब तक 32 माओवादियों को मार गिराया गया है. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने खुलासा किया कि कई अन्य साथी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीय मध्यस्थता की कमी बाधा बन रही है. झारखंड पुलिस ने मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में संयुक्त अभियान और सुरक्षा कैंपों की रणनीति माओवादियों को तोड़ने में प्रभावी साबित हो रही है.

सुरक्षा कैंपों की स्थापना से माओवादियों की कमर टूटने की उम्मीद है. इन कैंपों से न केवल उनकी आपूर्ति रुकेगी, बल्कि उनके पलायन के रास्ते भी बंद होंगे. झारखंड पुलिस की यह रणनीति न केवल माओवादी उन्मूलन में मददगार होगी, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी.

