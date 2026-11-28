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बीजापुर में फोर्स को नक्सलियों का खजाना मिला, नक्सल डंप में 4.29 करोड़ का सोना बरामद, 24.22 लाख कैश भी मिला

बीजापुर : बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है. बीजापुर के इंद्रावती नदी और जंगल के पास फोर्स ने सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान चलाया. इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों के जवानों को भारी मात्रा में नक्सल डंप मिला है. पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोना और कैश बरामद किया है. 28 नवंबर को यह नक्सल डंप मिला है.

डीआरजी और बीडीएस टीम के संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने हेवी नक्सल डंप बरामद किया है. संयुक्त कार्रवाई में जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए स्टील के डिब्बे से 3.84 किलोग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 29 लाख रुपये बताई गई है, तथा 24 लाख 22 हजार 500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के इन्द्रावती नदी के आसपास जंगल में जमीन के अंदर माओवादी डम्प छिपाकर रखे जाने का इनपुट मिला था. सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में डीआरजी, भैरमगढ़ पुलिस और बीडीएस टीम को रवाना किया गया. अभियान के दौरान बीडीएस टीम द्वारा डिमाइनिंग एवं तलाशी की कार्रवाई में जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया स्टील का डिब्बा बरामद हुआ.

नक्सल डंप में सोना और कैश मिला (ETV BHARAT)

डिब्बे की जांच में 33 सोने के बिस्किट मिले, जिनका कुल वजन 330 तोला यानी 3.84 किलोग्राम बताया गया. बरामद सोने की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 29 लाख रुपये है. इसके साथ ही टेप से लिपटे पैकेट में 500 रुपये के नोटों के रूप में कुल 24 लाख 22 हजार 500 रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं- उमेश प्रसाद गुप्ता, एसपी, बीजापुर

नक्सल डंप से सोने का बिस्किट मिला (ETV BHARAT)

सोना और नगद राशि को लेकर भैरमगढ़ थाने में कार्रवाई की जा रही है. बीजापुर के एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिले में नक्सल डंप की बरामदगी में अब तक 8 करोड़ 24 लाख 33 हजार 300 रुपये कैश बरामद किया गया है. अब तक नक्सल डंप के जरिए बीजापुर पुलिस ने कुल 12.34 किलोग्राम सोना बरामद किया है.