गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज, कठुआ के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी. जिले के बिलावर स्थित नजोटे वन क्षेत्र में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) शुरू किया है. इस दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होने की खबर है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बिलावर के नजोटे जंगल इलाके से रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि घने जंगलों में कुछ संदिग्ध आतंकी छिपे हुए हैं. जब बल की टुकड़ियां जंगल के भीतर आगे बढ़ रही थीं, तभी आतंकियों ने सुरक्षाबलों की हलचल देख उन पर फायरिंग शुरू कर दी. भारतीय जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की.

7 जनवरी की घटना से जुड़े हैं तार

गौरतलब है कि यह वही क्षेत्र है जिसके पास कहोग वन पट्टी में 7 जनवरी को भी आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी. उस समय सुरक्षाबलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इलाके की कठिन भौगोलिक स्थिति, पहाड़ियों और घने कोहरे व अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भागने में सफल रहे थे. माना जा रहा है कि यह वही समूह है जो लगातार ठिकाने बदल रहा है.

