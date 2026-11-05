ETV Bharat / bharat

माओवादियों का छिपाया मौत का सामान बरामद, कोबरा टीम ने 711 जिंदा बीजीएल सेल किए रिकवर

711 जिंदा बीजीएल सेल किए बरामद ( ETV BAHARAT )

बीजापुर: बस्तर के बीजापुर में माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) के गोले सुरक्षा बलों ने बरामद किए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) के गोले बरामद किए. पुलिस अधिकारी के मुताबिक खुफिया सूचनाओं के आधार पर, बीजापुर जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा - सीआरपीएफ की एक विशिष्ट इकाई) की 204वीं बटालियन की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया.

143 बीजीएल राउंड और सिंटेक्स टंकी बरामद तलाशी अभियान के दौरान उसुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताडापल्ला गांव में सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस (एफओबी) के आसपास के वन क्षेत्र को खंगाला गया, जिसके परिणामस्वरूप केजी हिल्स के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बीजीएल के गोले बरामद किए गए. केजी हिल्स ताडापल्ला एफओबी से लगभग 1.5 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है. फोर्स ने बताया कि बरामद गोले निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित कर लिए गए हैं.