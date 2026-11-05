माओवादियों का छिपाया मौत का सामान बरामद, कोबरा टीम ने 711 जिंदा बीजीएल सेल किए रिकवर
फोर्स ने बताया कि बरामद गोले निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित कर लिए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 10:52 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:58 PM IST
बीजापुर: बस्तर के बीजापुर में माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) के गोले सुरक्षा बलों ने बरामद किए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) के गोले बरामद किए. पुलिस अधिकारी के मुताबिक खुफिया सूचनाओं के आधार पर, बीजापुर जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा - सीआरपीएफ की एक विशिष्ट इकाई) की 204वीं बटालियन की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया.
143 बीजीएल राउंड और सिंटेक्स टंकी बरामद
तलाशी अभियान के दौरान उसुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताडापल्ला गांव में सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस (एफओबी) के आसपास के वन क्षेत्र को खंगाला गया, जिसके परिणामस्वरूप केजी हिल्स के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बीजीएल के गोले बरामद किए गए. केजी हिल्स ताडापल्ला एफओबी से लगभग 1.5 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है. फोर्स ने बताया कि बरामद गोले निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित कर लिए गए हैं.
जंगलों में तेज हुई निगरानी, नक्सलियों के नेटवर्क पर दबाव
अधिकारी ने कहा, “फिलहाल नागरिकों को कर्रेगुट्टा और आसपास की पहाड़ियों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और अन्य विस्फोटक सामग्री होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. योजनाबद्ध अभियान के तहत इलाके में बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने का अभियान चलाया जाएगा.”छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों को वरिष्ठ माओवादी नेताओं का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. पिछले साल अप्रैल-मई में सुरक्षा बलों ने पहाड़ियों के आसपास के घने जंगलों में 21 दिनों तक अभियान चलाया था, जिसमें कम से कम 31 माओवादी मारे गए थे।सुरक्षा बलों ने पिछले साल नवंबर में इलाके में एक नया शिविर भी स्थापित किया था.
नक्सल डंप बरामद होने की घटनाएं
6 सितंबर: सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला.
6 सितंबर: कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री.
29 अगस्त: बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला.
25 अगस्त: कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद.
25 अगस्त: कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट मिला.
24 अगस्त: सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद.
कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन, माओवादियों के हथियारों का जखीरा बरामद, आईईडी किया गया नष्ट
सुकमा के जंगलों में मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, 13 हथियार और 208 डेटोनेटर बरामद
लंका पहाड़ी के जंगल में माओवादी डंप बरामद, चाइनीज हैंड ग्रेनेड समेत हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद