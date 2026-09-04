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जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के जंगल में सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी मारा गया.

A terrorist killed in an encounter with security forces in Jammu and Kashmir.
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर. (प्रतीकात्मक फोटो- ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 4:54 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के घने जंगल वाले इलाके में शुक्रवार को सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी मारा गया.

अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पुलवामा जिले के पाखेरपोरा से बडगाम के यूसमर्ग की ओर संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह की गतिविधियों की जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट किया, "खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने बडगाम की अशदार गली में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया."

सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई. इस दौरान एक आतंकवादी मारा गया. उसके पास से एक एके राइफ़ल बरामद की गई. तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि सुरक्षा बल अभी भी एक और आतंकवादी की तलाश कर रहे हैं, जिसके उसी इलाके में छिपे होने की आशंका है. मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. घाटी में कई महीनों की शांति के बाद यह मुठभेड़ हुई.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: बडगाम में आतंकियों की गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया

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