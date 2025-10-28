ETV Bharat / bharat

सुकमा में सुरक्षाबलों ने 40 किलो का IED किया डिफ्यूज, फूलबगड़ी में सर्चिंग के दौरान मिली सफलता

माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए बम प्लांट किया था. जवानों ने बम को मौके पर भी डिफ्यूज कर दिया.

सुकमा: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी. जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम ने सर्चिंग के दौरान 40 किलो का आईईडी बरामद किया. जवानों ने बम को सावधानी के साथ मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. समय रहते अगर बम को नहीं खोजा जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था. सर्चिंग पर निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने बम को आने जाने के रास्ते पर फिट किया था. बम स्कॉयड की टीम ने बम को खोज निकाला और उसे डिफ्यूज कर बड़े खतरे को टाल दिया.

40 किलो का आईईडी डिफ्यूज: बस्तर में सक्रिय माओवादी बड़ी संख्या में हथियार डालकर समाज की मुख्याधार से जुड़ रहे हैं. सरकार की नई पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं. इस बात से नक्सलियों का एक धड़ा नाराज है. ऐसे में नक्सली साजिश के तहत जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे हैं. नक्सलियों ने बम को फूलबगड़ी थाना इलाके के फूलबगड़ी-बड़ेशेट्टी मार्ग में लगाया था. माओवादियों द्वारा लगाए गए बम का वजन 40 किलो था. सर्चिंग के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) को मौके पर बुलाया गया और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए IED को निष्क्रिय किया गया।.

जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ टीम को मिली सफलता: जिला पुलिस बल और 159वीं सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सुरक्षाबलों द्वारा पूरे क्षेत्र में सघन सर्चिंग ऑपरेशन जारी है ताकि किसी अन्य विस्फोटक या माओवादी गतिविधि के संकेतों की जांच की जा सके. पुलिस का मानना है कि यह IED हाल ही में इलाके में सुरक्षाबलों की बढ़ती गश्त और माओवादी विरोधी अभियानों से बौखलाए नक्सलियों द्वारा लगाया गया था. घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह IED अत्यंत शक्तिशाली था और इसके विस्फोट होने की स्थिति में बड़े स्तर पर जनहानि और नुकसान की संभावना थी. समय रहते इसे बरामद कर नष्ट कर दिया गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई.

इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है. सुकमा एसपी ने कहा, माओवादी अब निराशा में इस तरह की कायराना हरकतों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह सतर्क है किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा: किरण चव्हाण, सुकमा एसपी

बड़ी साजिश नाकाम: सुकमा एसपी के मुताबिक, बरामद IED को आधुनिक तकनीक से तैयार कर जोड़ा गया था. इसे ट्रिगर करने के लिए रिमोट या प्रेशर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता था. फूलबगड़ी-बड़ेशेट्टी मार्ग पर यह जगह ग्रामीणों के दैनिक आवागमन और सुरक्षा बलों के मूवमेंट की दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. सुरक्षाबलों ने आसपास के क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि माओवादियों की संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके.

IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

  • 4 अक्टूबर: (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल.
  • 29 सितंबर: (अबूझमाड़) भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया नष्ट.
  • 29 सितंबर: (बीजापुर) 10 किलो का आईईडी बरामद.
  • 30 अगस्त: (बीजापुर) गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद.
  • 18 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद.
  • 14 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी.
  • 5 अगस्त: (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल.
  • 20 जुलाई: (बीजापुर) भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल.
  • 14 जुलाई: (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल.
  • 2 जुलाई: (बीजापुर) जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • 9 जून: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
  • 30 मई 2025: (बीजापुर) मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
  • 6 मई 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
  • 26 अप्रैल 2025: (बीजापुर) डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • 21 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद.
  • 9 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
  • 7 अप्रैल 2025: (अबूझमाड़) जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल.
  • 4 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल.
  • 30 मार्च 2025: (बीजापुर) नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
  • 28 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद.
  • 23 मार्च 2025: (बीजापुर) एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल.
  • 20 मार्च 2025: (बीजापुर) गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.
  • 7 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल.
  • 21 फरवरी 2025: (अबूझमाड़) आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.
  • 15 फरवरी 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, जवान घायल.
  • जनवरी 2025: (नारायणपुर) आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल.
  • 16 जनवरी 2025: (बीजापुर) आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल.
  • 12 जनवरी 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल.
  • 10 जनवरी 2025: (नारायणपुर) ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल.
  • 06 जनवरी 2025: (बीजापुर) जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
  • 3 जनवरी 2025: नक्सली के लगाए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के 3 जवान घायल.

