ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त, हथियारों का जखीरा बरामद

जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल. ( file photo- ETV Bharat )

शोपियां (जम्मू कश्मीर): सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है. साथ ही एक संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.

बरामद की गई चीजों में एके-47 राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड, मैगजीन और कई कारतूस शामिल हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शोपियां के नाइकपोरा मेमंदर इलाके में चलाया गया. जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया.

इलाके में सेब के एक बाग में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध ठिकाने का सुराग मिला. उन्होंने कहा, "और तलाशी लेने पर, ठिकाने से एक एके-47 राइफल, दो एके-47 मैगज़ीन और 7.62 एमएम के 60 राउंड बरामद किए गए."

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 9 एमएम के छह राउंड बरामद किए. बरामद हथियारों और गोला-बारूद को जब्त करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.