शुक्रवार की नमाज को देखते हुए कश्मीर घाटी में सख्त पाबंदियां लागू
अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं.
Published : March 6, 2026 at 1:04 PM IST
श्रीनगर: अमेरिका-इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में लोगों के इकट्ठा होने और प्रदर्शन को रोकने के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं. ईरान पर हमले के बाद यह पांचवां दिन है जब घाटी में पाबंदियां लगाई गई हैं.
श्रीनगर के लालचौक, टिन की चादरों और कंसर्टिना तारों के स्पूल से बैरिकेडिंग करके बंद है और वहां जाने वाले सभी रास्तों को तारों और पुलिस और अर्धसैन्य बलों के जवानों की तैनाती से ब्लॉक कर दिया गया है.
शुक्रवार को पांचवें दिन भी दुकानें, बिजनेस की जगहें बंद हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन, जो गुरुवार को फिर से शुरू हुआ था, आज फिर से बंद कर दिया गया है. 4G इंटरनेट और प्री-पेड मोबाइल सर्विस अभी भी बंद हैं.
अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को नमाज के लिए बड़ी भीड़ जमा होती है और नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं.
अधिकारियों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर के डाउनटाउन के नौहट्टा में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ाने से भी रोक दिया है. मीरवाइज ने कहा कि उन्हें उनके घर के अंदर रहने को कहा गया है और उन्हें आज नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद आज बंद नहीं की गई है, लेकिन मस्जिद, उसकी गलियों और सड़कों के आसपास पाबंदियां लगा दी गई हैं.
