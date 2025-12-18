ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में अब रिटायर्ड कर्मचारियों को नौकरी पाना मुश्किल, तगड़ा हुआ सिक्योरिटी क्लीयरेंस

लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए रेगुलेटरी सिस्टम के इस प्रोसेस का कोई भी वायलेशन करने पर एम्प्लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

इसमें कहा गया है, “यह बताया जाता है कि अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी फायदेमंद नौकरी के लिए कंसीडर किया जाता है, तो यह प्राइवेट बॉडी के हेड की जिम्मेदारी होगी कि वह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के कैरेक्टर और बैकग्राउंड को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से वेरिफाई करवाए.”

जम्मू-कश्मीर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का काम पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंपा गया है.

यह निर्देश J&K सरकार ने उन प्राइवेट ऑफिस को दिया है, जो 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को काम पर रखते हैं.

श्रीनगर: एक ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में रिटायर हो चुके और रिटायरमेंट के बाद नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुलिस से क्लीन-चिट लेना जरूरी कर दिया गया है.

अभी तक, सरकारी सेक्टर में जाने के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना जरूरी था. जिन लोगों पर आतंकवाद या अलगाववाद के केस थे या जिनके परिवार से रिश्ते थे, उन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों से क्लीयरेंस न मिलने की वजह से नौकरी नहीं दी जाती थी.

पिछले चार सालों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने 80 से ज़्यादा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उन पर 'राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा' होने का आरोप था.

गौर करें तो यह कार्रवाई संविधान के आर्टिकल 311(2)(C) के तहत की गई, जो सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी जांच के नौकरी से निकालने की इजाजत देता है, अगर राष्ट्रपति या गवर्नर को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है.

लेकिन अब, एक अधिकारी ने कहा कि रिटायरमेंट लेने वाले और रिटायरमेंट के बाद बिना किसी नियम के काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन यह पक्का करेगा कि सिर्फ असली लोगों को ही नौकरी मिले.

इस कदम से प्राइवेट ऑफिसों का उन रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा फ़ायदा उठाने से भी रोका जा सकेगा जिन पर आरोप या केस हैं.