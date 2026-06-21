जगन्नाथ मंदिर में बड़ी सुरक्षा चूक: सेना की वर्दी में घूम रहा संदिग्ध गिरफ्तार, राजस्थान का है रहनेवाला
आतंकवादियों के निशाने पर रहने वाले इस मंदिर में हुई इस बड़ी लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है.
Published : June 21, 2026 at 5:37 PM IST
पुरी(ओडिशा): विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर (श्रीमंदिर) में प्रवेश करते समय एक फर्जी आर्मी अफसर को पकड़ा गया. खुद को सेना का अधिकारी बताकर मंदिर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे इस संदिग्ध व्यक्ति को वहां तैनात एनफोर्समेंट स्क्वॉड ने दबोचा. उसकी वर्दी के कंधों पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 'अशोक चक्र' भी लगा हुआ था. सिंहद्वार पुलिस फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ कर रही है.
वर्दी पहनने के तरीके से खुला राज
हिरासत में लिए गए इस फर्जी अधिकारी की पहचान राजस्थान के राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है. श्रीमंदिर के सुरक्षा प्रशासक हेमंत कुमार पाढ़ी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे की है. यह व्यक्ति मंदिर की 'बैसी पहाचा' (22 सीढ़ियों) पर खड़ा था.
उसने जिस तरह से सेना की वर्दी पहनी हुई थी, उसे देखकर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को शक हो गया. सुरक्षा दस्ते ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में साफ हो चुका है कि वह कोई सैन्य अधिकारी नहीं है.
खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बीच बड़ी लापरवाही
केंद्रीय खुफिया एजेंसियां अक्सर पुरी पुलिस को अलर्ट करती रहती हैं कि जगन्नाथ मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर है. इस हाई-अलर्ट के बावजूद, मंदिर के चारों द्वारों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों को धता बताकर यह संदिग्ध भीतर कैसे घुस गया, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. हेमंत कुमार पाढ़ी ने बताया कि जांच के बाद ही असली सच्चाई सामने आएगी.
सख्त स्क्रीनिंग की मांग
जनता में इस सुरक्षा चूक को लेकर भारी नाराजगी है. लोग मांग कर रहे हैं कि गहराई से जांच हो कि वह सेना की फर्जी वर्दी में मंदिर क्यों आया था? उसका असली मकसद क्या था और क्या इस साजिश में उसके साथ कोई और भी शामिल है? बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग मंदिर में आने वालों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त स्क्रीनिंग की मांग कर रहे हैं.
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