ओडिशा : पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में सेंध, चश्मे में छिपे कैमरे के साथ पकड़ा गया श्रद्धालु

सिंहद्वार थाने में पूछताछ के बाद उसे इस शर्त पर थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया कि वह आने वाले दिनों में जांच में सहयोग करेगा. इस बीच, ऐसा कोई कानून नहीं है कि मंदिर के अंदर से कैमरा जब्त होने पर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चश्मे में गुप्त कैमरा ले जाने वाला श्रद्धालु गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला भरत पंड्या है. सिंहद्वार थाना पुलिस ने भरत पंड्या से गुप्त कैमरे वाला चश्मा जब्त कर लिया और उससे पूछताछ की.

बताया जाता है कि जब एक श्रद्धालु मंदिर के अंदर गुप्त कैमरा लेकर जा रहा था, तो सेवायत और जेटीपी ने उसे पकड़ लिया. संदेह था कि श्रद्धालु के चश्मे में कोई गुप्त कैमरा लगा हुआ था. वहीं पकड़े गए श्रद्धालु को सिंहद्वार थाने के हवाले कर दिया गया.

पुरी (ओडिशा) : पुरी श्रीमंदिर (जगन्नाथ मंदिर) में एक और सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है. इसमें मंदिर के अंदर से एक गुप्त कैमरा जब्त किया गया है.

इसमें केवल जुर्माना भरने का नियम है. इसलिए जनता की मांग है कि राज्य सरकार तुरंत मंदिर कानून में संशोधन करे और ऐसी अवैध गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नए नियम बनाए.

इस बीच, एक श्रद्धालु मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज़ करते हुए मंदिर के अंदर कूद गया और गर्भगृह में घुसने की कोशिश की. इस पर पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया. हिरासत में लिया गया युवक जाजपुर का शांतनु मिश्रा है.

इतना ही नहीं फिर उस व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सेवा वर्दी में गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश क्यों की, इस पर पुलिस पूछताछ कर रही है. इस संबंध में पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने कहा कि छिपे हुए कैमरे की जब्ती की घटना में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है. इसी तरह, एक श्रद्धालु द्वारा जबरन गर्भगृह में प्रवेश करने की घटना में सिंहद्वार थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के लिए जेटीपी और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर के अंदर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियों के कारण मंदिर के अंदर बार-बार छिपे हुए कैमरे पकड़े जा रहे हैं और विभिन्न घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं. इसलिए सेवकों और जगन्नाथ प्रेमियों ने मांग की है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए.

