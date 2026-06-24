उत्तराखंड में बम धमकियों के बाद बढ़ाई गई चारधाम की सुरक्षा, बीकेटीसी अध्यक्ष ने डीजीपी से की बात
बम धमकियों के बीच चारधाम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बीकेटीसी अध्यक्ष ने डीजीपी से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 5:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के चारधाम समेत तमाम धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली धमकियों के बाद राज्य सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. संभावित खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्गों, मंदिर परिसरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया गया है.
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने डीजीपी से की बात: इसी कड़ी में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ से दूरभाष पर बातचीत की. जिसमें उन्होंने चारों धामों समेत खासकर केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली एवं आवश्यक सुझाव साझा किए.
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में सुरक्षा के पर्याप्त एवं सुदृढ़ इंतजाम किए गए हैं. पुलिस, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं. जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. सुरक्षा बलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसरों, यात्रा मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. बीकेटीसी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहा है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं.
"सोशल मीडिया और ई-मेल के माध्यम से बम धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों की मदद से धमकियों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी
पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु रूप से चल रही चारधाम यात्रा: उन्होंने स्पष्ट किया कि धमकियों के बावजूद चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो रही है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारना, बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य बनी हुई है. कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है. यात्रा मार्गों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. ताकि, श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.
किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें यात्री: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं. उन्होंने प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं और यात्रियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट सूचनाओं से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है.
हर स्थिति पर नजर रख रहे सुरक्षा एजेंसियां: केवल प्रशासन व अधिकृत स्रोतों से जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार, प्रशासन और बीकेटीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से निडर होकर यात्रा जारी रखने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया.
धमकी देने वालों की पहचान में जुटी सुरक्षा एजेंसियां: उधर, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से धमकी से जुड़े तकनीकी और साइबर पहलुओं की जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें-
- बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल पर सख्त हुए सीएम धामी, बोले- कानून हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शेंगे
- बदरीनाथ-केदारनाथ समेत पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी, हरियाणा-खालिस्तान से जुड़े तार, मुकदमा दर्ज
- मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, बम स्क्वाड ने की जांच
- दिल्ली के बाद मसूरी पालिका को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, मामले की जांच शुरू