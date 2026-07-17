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पुरी में रथ यात्रा फिर से शुरू, ओडिशा ADG बोले- सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई भक्तों के बीमार पड़ने के बाद भक्तों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया ( ANI )

कुमार ने एएनआई को बताया, 'भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए हर रथ के दोनों तरफ और आगे क्लीयरेंस पार्टी तैनात की गई हैं.' उन्होंने आगे कहा कि जहां भी भीड़ बढ़ती है, वहां रिजर्व फोर्स और एक्स्ट्रा रिसोर्स तैनात किए जा रहे हैं.

कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पिछले दिन की तरह ही कड़ी थी, रथों के चारों ओर कई लेयर में कर्मचारी तैनात थे. हमारे आरएएफ के लोग बाहरी घेरे में तैनात हैं, जबकि ओडिशा पुलिस के लोग अंदरूनी घेरे में हैं. हर सीनियर अधिकारी को एक रथ का इंचार्ज बनाया गया है.

एएनआई से बात करते हुए कुमार ने कहा कि रथों का रात भर रुकना त्योहार की पुरानी परंपरा के अनुसार था. महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान श्री बलभद्र ने कल रथ यात्रा शुरू की. यह परंपरा हजारों साल पुरानी है. हम भगवान की मर्ज़ी से चलते हैं. हमें लगता है कि कल भगवान की मर्ज़ी थी कि वे बड़ा डंडा में रुकें, इसलिए वे कल रात वहीं रुके. आज, भक्त मिलकर महाप्रभु को गुंडिचा मंदिर ले जाएंगे.

पुरी: ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा आज दूसरे दिन जारी है. पहले दिन की घटनाओं को देखते हुए आज चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. ओडिशा के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि पुरी में सालाना रथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और मेडिकल इंतजाम पूरे किए गए हैं. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ ग्रैंड रोड पर रात भर रुकने के बाद गुंडिचा मंदिर की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे.

उन्होंने कहा, 'हर रथ के लिए एक जैसे सिक्योरिटी इंतजाम हैं. जहां भी हमें लगता है कि भीड़ बढ़ रही है, हम एक्स्ट्रा सपोर्ट से उसे बढ़ाते हैं. हमारे पास काफी रिजर्व फोर्स, रिजर्व ऑफिसर, इक्विपमेंट और रस्सियां ​​हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जाता है.'

कुमार ने यह भी कहा कि इमरजेंसी में भक्तों की मदद के लिए मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और फायर सर्विस के लोग स्टैंडबाय पर रहते हैं. उन्होंने कहा, 'बहुत बड़ी संख्या में भक्त जिनमें बुज़ुर्ग और बीमार लोग भी शामिल हैं, रथ यात्रा के लिए आए हैं. कुछ लोगों को भारी भीड़ में दम घुटने का अनुभव हुआ.

हमारी एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार थी. फायर सर्विस के लोगों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए शिफ्ट किया. भगवान की कृपा से लगभग सभी लोग ठीक हो गए. बाकी कुछ लोगों के भी आज घर लौटने की उम्मीद है.'

गुरुवार रात जुलूस के दौरान कई श्रद्धालुओं के बीमार पड़ने के बाद श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाते देखा गया. चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक सात लोगों की तबीयत खराब हो गई और तैनात लोगों ने उन्हें तुरंत निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया.

सीएमओ ने कहा, 'उनमें से, 60 साल से ज़्यादा उम्र के एक पुरुष श्रद्धालु की बदकिस्मती से मौत हो गई, और संबंधित अधिकारी मौत के सही कारण का पता लगा रहे हैं.' इस बीच बीजू जनता दल (BJD) के नेता संजय दास बर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट नवीन पटनायक ने श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए भेजा था. उन्होंने दावा किया कि रथ यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई दूसरे प्रभावित हुए.

दास बर्मा ने कहा, 'पुरी मेडिकल कॉलेज में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, लगभग 121 ट्रॉमा के मामले सामने आए हैं, और रथ यात्रा के दौरान लगभग 250-300 श्रद्धालु प्रभावित हुए. जिन सभी ट्रॉमा के मरीजों को आगे इलाज की जरूरत है, उन्हें भुवनेश्वर शिफ्ट किया जाना चाहिए, और सरकार को भर्ती सभी लोगों के लिए पूरी मेडिकल देखभाल और मदद सुनिश्चित करनी चाहिए.'