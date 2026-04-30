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RSS हेडक्वार्टर पर रेडियोएक्टिव खतरे के बाद नागपुर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट, पुलिस कमिश्नर को मिला गुमनाम लेटर

गुमनाम लेटर में लिखा है कि यह 'रेडियोएक्टिव' पाउडर संघ हेडक्वार्टर, स्मृति मंदिर, मेट्रो जैसी कई जरूरी जगहों पर प्लांट किया गया है. इस लेटर में जिस पाउडर का जिक्र है, वह बहुत खतरनाक माना जाता है.

पुलिस कमिश्नर रवींद्र सिंघल ने लेटर को गंभीरता से लिया है. यह बात सामने आई है कि 'डीएसएस' नाम के एक संगठन ने पुलिस कमिश्नर को यह पत्र भेजा है. पिछले महीने, नागपुर में सीएम मार्ग पर दोसर भवन मेट्रो स्टेशन के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले थे. उसी को देखते हुए पुलिस ने लेटर में दी गई धमकी को गंभीरता से लिया है.

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में हाई-सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है. खबर के मुताबिक, यहां पुलिस कमिश्नर डॉ. रवींद्र सिंघल को एक गुमनाम लेटर भेजा गया है. लेटर में दावा किया गया है कि महल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) हेडक्वार्टर और रेशमबाग में डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर में रेडियोएक्टिव मटीरियल फैलाया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

नागपुर पुलिस कमिश्नर को गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद, हेडगेवार स्मारक मंदिर समेत संघ हेडक्वार्टर और शहर की सभी जरूरी जगहों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जरूरी जगहों का सिक्योरिटी रिव्यू भी किया जा रहा है. संघ हेडक्वार्टर को लेकर एक धमकी भरा चिट्ठी मिली है. मामले की पूरी जांच चल रही है.

संघ हेडक्वार्टर को पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं. हालांकि, इसको लेकर पुलिस सतर्क है. गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने साफ किया कि पुलिस प्रशासन शरारत करने वालों को ढूंढेगा और उनके खिलाफ पक्की कार्रवाई की जाएगी.

आरोपियों की तलाश जारी

इस मामले पर बात करते हुए नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर डॉ. रवींद्र सिंघल ने कहा, "एक लेटर मिला है, जिसमें धमाके की धमकी दी गई है". उन्होंने कहा कि, उस लेटर में 'रेडियोएक्टिव एलिमेंट' का जिक्र है, और यह भी धमकी दी गई है कि हमला किया जाएगा. पुलिस ने इस लेटर को गंभीरता से लिया है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि, यह लेटर किसने लिखा और इसके पीछे कौन है. इसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस इस मामले में दूसरे विभाग से भी मदद ले रही है.

सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, उस लेटर में बताई गई सभी जगहों की चेकिंग की जा रही है. साथ ही, दूसरी संवेदनशील जगहों पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड और दूसरी टीमें चेकिंग कर रही हैं.

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