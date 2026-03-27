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पाक सीमा पर ड्रोन से गिराई नशे की बड़ी खेप, 50 करोड़ की हेरोइन बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र में पुलिस और बीएसएफ की सतर्कता से बड़े नेटवर्क का खुलासा.

Members of security agencies with the accused
आरोपियों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
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श्रीगंगानगर: सरहदी जिले के रावला क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई. पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर के तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी. सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 10 किलो हेरोइन जब्त की. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि गुरुवार को भारत-पाक सीमा के पास स्थित गांव 2 केएनडी में ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप गिराई गई. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनसे गहन पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं. पूरे नेटवर्क का जल्द खुलासा किया जाएगा.

हरिशंकर, पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर. (ETV Bharat Sri Ganganagar)

पढ़ें:सीमा पर ड्रोन से नशे की खेप! 4 बीडी में 1 किलो हेरोइन बरामद, फिर बड़ी साजिश नाकाम

पंजाब भागने की फिराक में थे: पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पाया कि पाक की ओर से ड्रोन से भारतीय सीमा में हेरोइन गिराने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को पहले से थी. इस आधार पर पुलिस और बीएसएफ ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया. तीन संदिग्धों की पहचान हुई, जो नाकाबंदी तोड़ श्रीगंगानगर के रास्ते पंजाब भागने की कोशिश कर रहे थे. पदमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. पूछताछ में दो स्थानीय लोगों की लिप्तता सामने आई. इनकी निशानदेही पर हेरोइन के पैकेट बरामद किए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत सिंह (2 केएनडी), रमेश उर्फ जोरा सिंह (7 केएनडी), गुरप्रीत सिंह, कीर्तन सिंह और सोनू सिंह (सभी निवासी जलालाबाद, पंजाब) के रूप में हुई है.

heroin was in small packets
छोटे पैकेटों में थी हेरोइन (ETV Bharat Sri Ganganagar)

अंतरराज्यीय नेटवर्क के संकेत: प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि आरोपी बड़े अंतरराज्यीय और संभवतः अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. यह नेटवर्क सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे की खेप मंगवा विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब में सप्लाई करता है. जांच एजेंसियां अब आरोपियों के संपर्कों और पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है. घटना के बाद रावला समेत सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई. ग्रामीणों को भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने के लिए जागरूक किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां 2 केएनडी क्षेत्र के चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रही है.

पढ़ें: भारत-पाक सीमा पर बड़ी कार्रवाई, हथियार और कारतूस से भरे ड्रोन को BSF ने मार गिराया

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