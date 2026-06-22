ETV Bharat / bharat

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों के खड़े हुए कान, मामले की जांच शुरू

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर पालिका परिषद मसूरी को ई-मेल के माध्यम से बम विस्फोट की धमकी मिली. धमकी भरे मेल में नगर पालिका कार्यालय को बम से उड़ाने की बात कही गई है. साथ ही उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी उल्लेख किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

आधिकारिक ई-मेल आईडी पर मिला संदिग्ध मेल: जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका परिषद मसूरी और उप जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पते पर एक संदिग्ध मेल मिला है. मेल कथित रूप से खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है. जिसमें नगर पालिका कार्यालय, देहरादून और दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

धमकी भरे मेल से मचा हड़कंप: ई-मेल में आपत्तिजनक और उकसाऊ भाषा का प्रयोग करते हुए कई स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दी गई है. मेल में मसूरी नगर पालिका कार्यालय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई.

सुरक्षा एजेंसियों के खड़े हुए कान: उधर, बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी. नगर पालिका कार्यालय के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वहीं, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए जांच शुरू कर दी है.