छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर 'ऑपरेशन KGH-2', देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च
अमित शाह ने कहा है कि, भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सली हिंसा से मुक्त करने के अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगी.
Published : February 18, 2026 at 10:38 PM IST
नई दिल्ली: एंटी-नक्सल ऑपरेशन में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने 31 मार्च तक नक्सलियों (रेड अल्ट्राइंटेलिजेंस) का सफाया करने के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर KGH-2 (कर्रेगुट्टालु हिल्स) नाम का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है.
सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल (ऑपरेशन) ज्ञानेंद्र वर्मा ने ईटीवी भारत को यह जानकारी देते हुए कहा कि CRPF और राज्य सुरक्षा बलों ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर KGH-2 शुरू किया है.
वर्मा ने कहाकि, उन्हें आशंका है कि, टॉप टू नक्सल लीडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर, जिनमें देवूजी उर्फ कुंभा दादा और गणपति उर्फ मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ रमन्ना शामिल हैं, इस कर्रेगुट्टालु हिल्स एरिया में छिपे हो सकते हैं.
वर्मा के मुताबिक, अभी सिर्फ चार सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM)/पोलित ब्यूरो मेंबर (PBM) जिंदा हैं, जिनमें देवूजी, गणपति, मिसिर बिसरा और मल्ला राजा रेड्डी शामिल हैं. इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक, मिसिर के झारखंड में और रेड्डी के ओडिशा में छिपे होने का शक है.
CRPF के एक और अधिकारी ने बताया कि एंटी-नक्सल ऑपरेशन के मामले में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए 2025 सबसे सफल साल रहा. CRPF और उसकी एलीट बटालियन CoBRA के साथ-साथ स्टेट पुलिस फोर्स के ऑपरेशन से बढ़े दबाव की वजह से 12 पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर को खत्म कर दिया गया और पांच पोलित ब्यूरो मेंबर ने सरेंडर कर दिया.
अधिकारी ने बताया कि, 1 जनवरी, 2025 तक कुल 22 CCM/PBM एक्टिव थे, जबकि साल के आखिर तक सिर्फ चार PBM/CCM एक्टिव थे. इसके अलावा, 2025 में 21 स्टेट जोनल कमेटी मेंबर और 73 एरिया कमेटी मेंबर को खत्म कर दिया गया. माओवादी लीडरशिप को टारगेट करना लड़ाई की रणनीति का हिस्सा था, जिससे माओवादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा.
अधिकारी के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों के माओवादियों से प्रभावित सभी इलाकों में करीब 300 माओवादी एक्टिव हैं. पिछले साल जनवरी तक, 18 जिलों को माओवादियों से प्रभावित कैटेगरी में रखा गया था. कड़ी कोशिशों और आक्रामक ऑपरेशनल रणनीति को लागू करने की वजह से, 2025 के आखिर तक सिर्फ आठ ज़िले ही माओवादी प्रभावित कैटेगरी में रह गए हैं.
साल 2025 में, CRPF के साथ दूसरे सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाए, जिसमें एक PBM और 10 CCM शामिल थे, जिसमें 370 माओवादी मारे गए, जिससे माओवादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा.
सरकारी डेटा के मुताबिक, साल 2025 के दौरान, सिक्योरिटी फोर्स ने 1175 माओवादी, ओवर ग्राउंड वर्कर, हमदर्द पकड़े. अधिकारी ने कहा, "सीआरपीएफ, दूसरे सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट पुलिस की मिली-जुली कोशिशों की वजह से 2391 माओवादियों ने सरेंडर किया.”
सिक्योरिटी ग्रिड का विस्तार
लड़ाई की रणनीति के तहत, सीआरपीएफ ने माओवादियों के मजबूत ठिकानों की पहचान की है और सप्लाई चेन और ऑपरेशन शुरू करने में रुकावट डालने के इरादे से लॉन्च पैड के साथ-साथ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) बनाने का फैसला किया गया. फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने के बाद, सिक्योरिटी फोर्स कई नक्सल प्रभावित इलाकों को आज़ाद कराने में कामयाब रहे, जिन्हें 'नो गो जोन' के नाम से जाना जाता था. नो गो जोन इलाकों में कोरेगुट्टालु पहाड़ियां, नेशनल पार्क एरिया, चक्रबंधा जंगल और भीमबंध शामिल है.
यह सीआरपीएफ ही थी जिसने न सिर्फ मिथकों को तोड़ा, बल्कि पूरी लगन और पेशेवर कौशल के साथ इन इलाकों पर कब्जा भी किया. साल 2025 में, कोर एरिया में 61 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, जिनमें छत्तीसगढ़ में 32, झारखंड में नौ, ओडिशा और महाराष्ट्र में चार-चार, मध्य प्रदेश में 11 और तेलंगाना में एक शामिल है.
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (एक गेम चेंजर)
कोरेगुट्टालू की पहाड़ियां छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर माओवादियों का रणनीतिक गढ़ थीं. माओवादियों के ग्रुप और टेक्निकल डिवीजन की टॉप लीडरशिप इन पहाड़ियों पर मौजूद थी और कुदरती रुकावटों का फ़ायदा उठा रही थी. ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी डेटा के मुताबिक, इनपुट के आधार पर, 21 अप्रैल, 2025 से 11 मई, 2025 तक कई पार्टियों का लगातार ऑपरेशन “ब्लैक फोर्स्ट” शुरू किया गया, जिसमें 31 माओवादी मारे गए और 35 हथियार, 450 IED, 818 BGL शेल, 10 BGL राउंड, 103 डेटोनेटर और दूसरी चीजें बरामद की गईं.
मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त घोषित
छत्तीसगढ़ और झारखंड में बढ़ते दबाव के कारण मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला जिलों को दूसरे बेस के तौर पर पहचाना गया. रणनीति पर काम करते हुए, सीआरपीएफ ने कोर एरिया में नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं.
इन कैंपों से लगातार ऑपरेशन चलाए गए, जिससे असरदार दबदबा बना और सप्लाई लाइन और आने-जाने के रास्ते बंद हो गए. इन ऑपरेशनों में, सुरक्षा बलों ने 45 कट्टर हथियारबंद नक्सलियों को मार गिराया और 28 दूसरों को गिरफ्तार किया. अधिकारी ने कहा कि, 11 दिसंबर, 2025 को, बालाघाट और मंडला समेत मध्य प्रदेश के आखिरी दो जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद अब पूरा इलाका नक्सल मुक्त है.
ये भी पढ़ें: ओडिशा: मुख्यधारा में लौटे 22 माओवादी, DGP ने कहा- 'सरकार की पुनर्वास नीति का दिख रहा असर'