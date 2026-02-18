ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर 'ऑपरेशन KGH-2', देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS And AFP )

नई दिल्ली: एंटी-नक्सल ऑपरेशन में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने 31 मार्च तक नक्सलियों (रेड अल्ट्राइंटेलिजेंस) का सफाया करने के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर KGH-2 (कर्रेगुट्टालु हिल्स) नाम का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल (ऑपरेशन) ज्ञानेंद्र वर्मा ने ईटीवी भारत को यह जानकारी देते हुए कहा कि CRPF और राज्य सुरक्षा बलों ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर KGH-2 शुरू किया है. वर्मा ने कहाकि, उन्हें आशंका है कि, टॉप टू नक्सल लीडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर, जिनमें देवूजी उर्फ ​​कुंभा दादा और गणपति उर्फ ​​मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ ​​रमन्ना शामिल हैं, इस कर्रेगुट्टालु हिल्स एरिया में छिपे हो सकते हैं. वर्मा के मुताबिक, अभी सिर्फ चार सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM)/पोलित ब्यूरो मेंबर (PBM) जिंदा हैं, जिनमें देवूजी, गणपति, मिसिर बिसरा और मल्ला राजा रेड्डी शामिल हैं. इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक, मिसिर के झारखंड में और रेड्डी के ओडिशा में छिपे होने का शक है. CRPF के एक और अधिकारी ने बताया कि एंटी-नक्सल ऑपरेशन के मामले में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए 2025 सबसे सफल साल रहा. CRPF और उसकी एलीट बटालियन CoBRA के साथ-साथ स्टेट पुलिस फोर्स के ऑपरेशन से बढ़े दबाव की वजह से 12 पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर को खत्म कर दिया गया और पांच पोलित ब्यूरो मेंबर ने सरेंडर कर दिया. अधिकारी ने बताया कि, 1 जनवरी, 2025 तक कुल 22 CCM/PBM एक्टिव थे, जबकि साल के आखिर तक सिर्फ चार PBM/CCM एक्टिव थे. इसके अलावा, 2025 में 21 स्टेट जोनल कमेटी मेंबर और 73 एरिया कमेटी मेंबर को खत्म कर दिया गया. माओवादी लीडरशिप को टारगेट करना लड़ाई की रणनीति का हिस्सा था, जिससे माओवादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा. अधिकारी के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों के माओवादियों से प्रभावित सभी इलाकों में करीब 300 माओवादी एक्टिव हैं. पिछले साल जनवरी तक, 18 जिलों को माओवादियों से प्रभावित कैटेगरी में रखा गया था. कड़ी कोशिशों और आक्रामक ऑपरेशनल रणनीति को लागू करने की वजह से, 2025 के आखिर तक सिर्फ आठ ज़िले ही माओवादी प्रभावित कैटेगरी में रह गए हैं. साल 2025 में, CRPF के साथ दूसरे सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाए, जिसमें एक PBM और 10 CCM शामिल थे, जिसमें 370 माओवादी मारे गए, जिससे माओवादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा.