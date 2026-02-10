ETV Bharat / bharat

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एक्शन में मणिपुर सरकार, असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया शुरू

गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर में सुरक्षा बल और राज्य के सीएम युमनाम खेमचंद (डिजाइन इमेज) ( ANI )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद, नव निर्वाचित मणिपुर सरकार ने राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के लिए तलाशी अभियान तेज करने को कहा है. इसके अनुसार, पिछले 48 घंटों में, मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जॉइंट ऑपरेशन में राज्य के दो अलग-अलग जगहों से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया. असम राइफल्स के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि पहली रिकवरी रविवार को हुई. मणिपुर के काकचिंग जिले के पल्लेल में एक तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल, दो इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, एक सिंगल बैरल राइफल, 14 आईईडी, दो जिंदा मोर्टार बम, 7.62 एमएम गोला-बारूद के दस राउंड और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल हैं. असम राइफल्स के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल, दो इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, एक सिंगल-बैरल राइफल, चौदह IED और दूसरे विस्फोटक सामान वाले ठिकाने का पता लगाने के लिए ड्रोन, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया है." सोमवार को इसी तरह के सर्च ऑपरेशन में मणिपुर की एक अलग जगह से हथियारों और गोला-बारूद की एक और खेप बरामद हुई. प्रवक्ता ने कहा, "इम्फाल पूर्व जिला के नोंगडैम में सर्च ऑपरेशन में दो सिंगल-बैरल राइफल, एक .303 राइफल, मैगजीन के साथ चार 9 एमएम पिस्टल और तीन 36 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए. मौके पर मिले हथियार मणिपुर पुलिस को सौंप दिए गए, जबकि आईईडी को सीटू में सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया." मणिपुर में सालों की अशांति के बाद लोकप्रिय सरकार बनने के बाद यह बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. इसी तरह, सुरक्षा एजेंसियों ने भी मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है.