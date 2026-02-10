गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एक्शन में मणिपुर सरकार, असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया शुरू
मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनने के बाद, गैर-कानूनी अफीम की खेती के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है.
Published : February 10, 2026 at 2:33 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद, नव निर्वाचित मणिपुर सरकार ने राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के लिए तलाशी अभियान तेज करने को कहा है.
इसके अनुसार, पिछले 48 घंटों में, मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जॉइंट ऑपरेशन में राज्य के दो अलग-अलग जगहों से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया. असम राइफल्स के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि पहली रिकवरी रविवार को हुई.
मणिपुर के काकचिंग जिले के पल्लेल में एक तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल, दो इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, एक सिंगल बैरल राइफल, 14 आईईडी, दो जिंदा मोर्टार बम, 7.62 एमएम गोला-बारूद के दस राउंड और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल हैं.
असम राइफल्स के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल, दो इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, एक सिंगल-बैरल राइफल, चौदह IED और दूसरे विस्फोटक सामान वाले ठिकाने का पता लगाने के लिए ड्रोन, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया है." सोमवार को इसी तरह के सर्च ऑपरेशन में मणिपुर की एक अलग जगह से हथियारों और गोला-बारूद की एक और खेप बरामद हुई.
प्रवक्ता ने कहा, "इम्फाल पूर्व जिला के नोंगडैम में सर्च ऑपरेशन में दो सिंगल-बैरल राइफल, एक .303 राइफल, मैगजीन के साथ चार 9 एमएम पिस्टल और तीन 36 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए. मौके पर मिले हथियार मणिपुर पुलिस को सौंप दिए गए, जबकि आईईडी को सीटू में सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया."
मणिपुर में सालों की अशांति के बाद लोकप्रिय सरकार बनने के बाद यह बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. इसी तरह, सुरक्षा एजेंसियों ने भी मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है.
वहीं, मणिपुर के कांगपोकपी जिले के शोंगलोंग इलाके में असम राइफल्स, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के साझा अभियान में लगभग सात एकड़ के दो अफीम के खेत नष्ट कर दिए गए, जिनसे लगभग 50 किलोग्राम अफीम मिली. इसकी बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये बताई गई है.
रविवार को हुए ऑपरेशन के दौरान, नशीली दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सामान रखने वाली एक कामचलाऊ झोपड़ी को भी नष्ट कर दिया गया. मौके से एक बर्मी केनबो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई.
गौरतलब है कि मैतेई एलायंस, जो मेतैई डायस्पोरा का एक संगठन है, ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण आपातकाल का मामला घोषित करें.
पीएम मोदी को एक ज्ञापन देते हुए, मैतेई एलायंस ने मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को समय पर खत्म करने के लिए सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू अथॉरिटीज को मिलाकर एक एकीकृत केंद्रीय टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की.
मैतेई गठबंधन ने मोदी से इंडो-म्यांमार बॉर्डर प्रबंधन को मजबूत करने की भी अपील की है. मैतेई अलायंस ने दावा किया कि मणिपुर में सालों से चल रहे संकट का एक मुख्य कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में गैर-कानूनी अफीम की खेती का बिना रोक-टोक बढ़ना और बॉर्डर पार से नशीले पदार्थों की तस्करी है, जिससे एक नार्को इकॉनमी (अर्थव्यवस्था) चलती है जो बांटने वाली जातीय राजनीति को बढ़ावा देती है.
मणिपुर की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर की सीमा है और यह सीमा ज्यादातर खुली है, जिससे यह ड्रग तस्करों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है. संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार ओपियम सर्वे 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार में पिछले साल अफीम की खेती 17 प्रतिशत बढ़ी है, जो 2024 में 45,200 हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 53,100 हेक्टेयर हो गई. खास बात यह है कि अफगानिस्तान में उत्पादन बंद होने के बाद से म्यांमार दुनिया में गैर-कानूनी अफीम का मुख्य स्रोत रहा है, जहां 2023 में तालिबान के बैन के बाद खेती में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आई थी.
