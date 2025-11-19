ETV Bharat / bharat

क्या मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली? आंध्र में दो बड़ी कार्रवाइयों के बाद सुरक्षाबलों का नया अभियान

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया करने की बात कई मौकों पर दोहराई है. देश में नक्सली समस्या पर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को एक साथ आने और संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान जारी रखने को कहा था.

मंगलवार को, सुरक्षा एजेंसियों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा को मार गिराया. हिडमा पर सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ 26 सशस्त्र हमलों का नेतृत्व करने का आरोप है. मुठभेड़ में हिडमा अपनी पत्नी और चार अन्य माओवादियों के साथ मारा गया. बुधवार को नक्सल विरोधी अभियान जारी रखते हुए आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में मुठभेड़ में सात और माओवादी मारे गए.

आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक महेश चंद्र लड्ढा ने कहा, "क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार के अभियान के क्रम में अब तक सात माओवादी मारे गए हैं." आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार दो बड़े हमलों की पृष्ठभूमि में, नक्सल विरोधी अभियानों में लगी सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि वे शेष शीर्ष नक्सल नेताओं का पता लगाने और मार्च 2026 तक देश से इस खतरे को खत्म करने में सक्षम होंगे.

नक्सल विरोधी अभियान की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बुधवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया कि संगठन के कई शीर्ष नेता सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सूची में हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, "पाका हनुमंथु उर्फ ​​गणेश उइके, मल्ल राजा रेड्डी उर्फ ​​संग्राम, पथिराम मांझी, मिसिर बेसरा उर्फ ​​सागर जैसे कई नक्सली नेता अभी भी फरार हैं. एक बार जब ये गिरफ्तार कर लिये जाएंगे तो नक्सलवाद का अंत हो जाएगा."

खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति के सदस्यों की संख्या 2004 में 42 से घटकर 10-15 रह गई है. अधिकारी के अनुसार, बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियानों के बाद संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्यों की संख्या में भी कमी आई है.

केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो माओवादी के सर्वोच्च-स्तरीय नेतृत्व निकाय हैं. यह केंद्रीय समिति संगठन का शीर्ष नेतृत्व निकाय है, जबकि पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करता है.