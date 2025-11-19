ETV Bharat / bharat

क्या मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली? आंध्र में दो बड़ी कार्रवाइयों के बाद सुरक्षाबलों का नया अभियान

आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि वे मार्च 2026 तक इसे खत्म कर देंगे.

anti naxal operations
नक्सल विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल. (फाइल) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 8:04 PM IST

5 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया करने की बात कई मौकों पर दोहराई है. देश में नक्सली समस्या पर हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को एक साथ आने और संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान जारी रखने को कहा था.

मंगलवार को, सुरक्षा एजेंसियों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा को मार गिराया. हिडमा पर सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ 26 सशस्त्र हमलों का नेतृत्व करने का आरोप है. मुठभेड़ में हिडमा अपनी पत्नी और चार अन्य माओवादियों के साथ मारा गया. बुधवार को नक्सल विरोधी अभियान जारी रखते हुए आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में मुठभेड़ में सात और माओवादी मारे गए.

आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक महेश चंद्र लड्ढा ने कहा, "क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार के अभियान के क्रम में अब तक सात माओवादी मारे गए हैं." आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार दो बड़े हमलों की पृष्ठभूमि में, नक्सल विरोधी अभियानों में लगी सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि वे शेष शीर्ष नक्सल नेताओं का पता लगाने और मार्च 2026 तक देश से इस खतरे को खत्म करने में सक्षम होंगे.

नक्सल विरोधी अभियान की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बुधवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया कि संगठन के कई शीर्ष नेता सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सूची में हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, "पाका हनुमंथु उर्फ ​​गणेश उइके, मल्ल राजा रेड्डी उर्फ ​​संग्राम, पथिराम मांझी, मिसिर बेसरा उर्फ ​​सागर जैसे कई नक्सली नेता अभी भी फरार हैं. एक बार जब ये गिरफ्तार कर लिये जाएंगे तो नक्सलवाद का अंत हो जाएगा."

खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति के सदस्यों की संख्या 2004 में 42 से घटकर 10-15 रह गई है. अधिकारी के अनुसार, बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियानों के बाद संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्यों की संख्या में भी कमी आई है.

केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो माओवादी के सर्वोच्च-स्तरीय नेतृत्व निकाय हैं. यह केंद्रीय समिति संगठन का शीर्ष नेतृत्व निकाय है, जबकि पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करता है.

शीर्ष नक्सली नेता जो फरार हैं:

  • पाका हनुमंतु उर्फ ​​गणेश उइके
  • मॉल राजा रेड्डी उर्फ ​​संग्राम
  • मिसिर बेसरा उर्फ ​​सागर
  • पथिराम मांझी

नक्सल के पूर्व महासचिव मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ ​​गणपति के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, "गणपति अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण सक्रिय नहीं हैं." अधिकारी ने इस संभावना से भी इनकार किया कि फरार नक्सली देश छोड़कर भाग गए हों. उन्होंने कहा, "वे अंतर-राज्यीय सीमावर्ती इलाकों में छिपे हो सकते हैं. सभी एजेंसियां ​​उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही हैं. देश छोड़ने की उनकी किसी भी कोशिश का पता लगाया जाएगा."

ईटीवी भारत से बात करते हुए, सुरक्षा विशेषज्ञ और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां ​​नक्सल विरोधी अभियान चला रही हैं, उससे लगता है कि सरकार की घोषणा के अनुसार अगले साल मार्च तक इस खतरे को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक सिंह ने कहा, "केंद्र और राज्य सुरक्षा बल दोनों की सुरक्षा एजेंसियां ​​मिलकर काम कर रही हैं और यही कारण है कि उन्हें हर दूसरे दिन सफलता मिल रही है." सिंह ने कहा कि जब सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ व्यापक आक्रामक रुख अपनाया है, तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कहा था कि नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है. इसी प्रकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर मात्र 11 रह गई है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर छत्तीसगढ़ के तीन जिले हैं जो वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं.

312 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है, जिनमें कई पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्य भी शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कुल 836 वामपंथी उग्रवादी गिरफ्तार किये गये हैं और 1639 आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं.

