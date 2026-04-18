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जैसलमेर में दबोचा गया स्लीपर सेल, टेलीग्राम पर 'सैयद' बनकर चला रहा था देशविरोधी नेटवर्क

जैसलमेर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान सामने आई आगजनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस प्रकरण में राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र से राजूराम गोदारा को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था और दूर बैठकर घटनाओं को दिशा दे रहा था. एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है.

सीमा क्षेत्र से हिरासत, बाद में गिरफ्तारी: पुलिस के अनुसार 24 मार्च की रात भारत-पाक सीमा के समीप भारेवाला इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की. इसी दौरान राजूराम गोदारा को हिरासत में लिया गया. अगले दिन 25 मार्च को विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त रूप से उससे गहन पूछताछ की. जांच के दौरान सामने आया कि वह टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था और उत्तर प्रदेश में सक्रिय युवाओं को निर्देश भेज रहा था. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

उतर प्रदेश के एडीजी (लॉ एन आर्डर) अमिताभ यश (Video Source- UP police)

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फर्जी नाम ‘सैयद’ से छिपाई पहचान: उतर प्रदेश के एडीजी (लॉ एन आर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि पूछताछ के शुरुआती दौर में आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को ‘सैयद’ बताया और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की. हालांकि, लगातार और तकनीकी आधार पर की गई पूछताछ के बाद उसकी असल पहचान उजागर हो गई. इसके बाद राजूराम गोदारा के रूप में उसकी पुष्टि हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी और संभावित कनेक्शन की जांच तेज कर दी.

पिकअप आगजनी से खुला मामला: इस पूरे मामले की कड़ी 4 मार्च 2026 को बिजनौर के निवासी निमेष रस्तोगी की गाड़ी पर पैट्रोल छिड़कर आग लगाने की घटना से जुड़ी है. रात करीब 10 बजे एक पिकअप वाहन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था. शुरुआत में इसे सामान्य आपराधिक घटना माना गया, लेकिन जब तकनीकी और डिजिटल जांच की गई तो इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया.

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वीडियो भेजने पर मिलते थे पैसे: उतर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि इस नेटवर्क में शामिल युवाओं को टेलीग्राम के जरिए निर्देश दिए जाते थे. उन्हें खास समुदाय से जुड़े वाहनों या संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता था. घटना को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना अनिवार्य होता था. इसके बदले आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम या हवाला के जरिए भुगतान करने का लालच दिया जाता था, जिससे वे लगातार इस नेटवर्क से जुड़े रहें.

मोबाइल डेटा से बड़े खुलासे: उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले हैं. इसमें हथियारों की तस्वीरें, आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो, तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैलाने से संबंधित चैट शामिल हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध स्लीपर सेल नेटवर्क है, जिसमें कई लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.