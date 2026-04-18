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जैसलमेर में दबोचा गया स्लीपर सेल, टेलीग्राम पर 'सैयद' बनकर चला रहा था देशविरोधी नेटवर्क

युपी पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटना का वीडियो भेजने पर पैसे मिलते थे. सोशल मीडिया से होती थी भर्ती.

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आरोपी राजूराम गोदारा (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 12:15 PM IST

7 Min Read
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जैसलमेर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान सामने आई आगजनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस प्रकरण में राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र से राजूराम गोदारा को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था और दूर बैठकर घटनाओं को दिशा दे रहा था. एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है.

सीमा क्षेत्र से हिरासत, बाद में गिरफ्तारी: पुलिस के अनुसार 24 मार्च की रात भारत-पाक सीमा के समीप भारेवाला इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की. इसी दौरान राजूराम गोदारा को हिरासत में लिया गया. अगले दिन 25 मार्च को विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त रूप से उससे गहन पूछताछ की. जांच के दौरान सामने आया कि वह टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था और उत्तर प्रदेश में सक्रिय युवाओं को निर्देश भेज रहा था. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

उतर प्रदेश के एडीजी (लॉ एन आर्डर) अमिताभ यश (Video Source- UP police)

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फर्जी नाम ‘सैयद’ से छिपाई पहचान: उतर प्रदेश के एडीजी (लॉ एन आर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि पूछताछ के शुरुआती दौर में आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को ‘सैयद’ बताया और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की. हालांकि, लगातार और तकनीकी आधार पर की गई पूछताछ के बाद उसकी असल पहचान उजागर हो गई. इसके बाद राजूराम गोदारा के रूप में उसकी पुष्टि हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी और संभावित कनेक्शन की जांच तेज कर दी.

पिकअप आगजनी से खुला मामला: इस पूरे मामले की कड़ी 4 मार्च 2026 को बिजनौर के निवासी निमेष रस्तोगी की गाड़ी पर पैट्रोल छिड़कर आग लगाने की घटना से जुड़ी है. रात करीब 10 बजे एक पिकअप वाहन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था. शुरुआत में इसे सामान्य आपराधिक घटना माना गया, लेकिन जब तकनीकी और डिजिटल जांच की गई तो इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया.

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वीडियो भेजने पर मिलते थे पैसे: उतर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि इस नेटवर्क में शामिल युवाओं को टेलीग्राम के जरिए निर्देश दिए जाते थे. उन्हें खास समुदाय से जुड़े वाहनों या संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता था. घटना को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना अनिवार्य होता था. इसके बदले आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम या हवाला के जरिए भुगतान करने का लालच दिया जाता था, जिससे वे लगातार इस नेटवर्क से जुड़े रहें.

मोबाइल डेटा से बड़े खुलासे: उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले हैं. इसमें हथियारों की तस्वीरें, आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो, तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैलाने से संबंधित चैट शामिल हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध स्लीपर सेल नेटवर्क है, जिसमें कई लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

पहले गिरफ्तार आरोपियों से कनेक्शन: इस मामले में पुलिस पहले ही अबूजर शमीम, जैद, मन्नान और समीर नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि इनसे पूछताछ और उनके मोबाइल डेटा की जांच के दौरान राजूराम का नाम सामने आया. जांच में यह भी पता चला कि वह टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन था और ‘सैयद’ नाम से अन्य आरोपियों के संपर्क में रहता था. इस तरह धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं.

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विदेशी लिंक भी आए सामने: एडीजी के अनुसार जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क के तार विदेशों तक फैले हुए हैं. सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इसके कनेक्शन मिलने के संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि यह नेटवर्क जनवरी 2026 के आसपास सक्रिय हुआ और धीरे-धीरे कई शहरों तक फैल गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क होने के कारण इस मामले को और भी गंभीर माना जा रहा है.

सोशल मीडिया से होती थी भर्ती: पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में करीब 15 से 20 सक्रिय सदस्य शामिल थे. नए युवाओं को जोड़ने के लिए पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था. इसके बाद उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में शामिल कर लिया जाता था. खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर या आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को निशाना बनाया जाता था.

सॉफ्ट टारगेट पर फोकस: एडीजी ने बताया कि नेटवर्क के तहत आरोपियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आसान और कमजोर लक्ष्यों की पहचान करने के निर्देश दिए जाते थे. इसके लिए गूगल मैप्स और लाइव लोकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता था. घटनाओं के दौरान उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और घटना के बाद फोटो या वीडियो भेजना अनिवार्य होता था, ताकि उसके आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.

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NIA और ATS की जांच जारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) भी जांच में शामिल हो चुके हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके विस्तार का पता लगाने में जुटी हैं.

सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट: जैसलमेर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिले से इस तरह का नेटवर्क सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हैं और इसके पीछे कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं.

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